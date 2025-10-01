KuloNiku: Bowl Up! s’annonce avec un jeu de gestion culinaire qui fait quelques boulettes

Voila de la boulette…

Dans KuloNiku: Bowl Up!, vous incarnez un jeune héritier qui tente de remettre sur pied l’établissement familial, jadis célèbre pour ses boulettes de viande. Au menu de ce jeu culinaire : gestion du restaurant, préparation de plats savoureux, relations sociales avec les habitants du coin, et compétitions culinaires épiques face à des adversaires originaux, notamment Stella, une rockstar reconvertie en cheffe étoilée, bien décidée à vous voler la vedette.

D’après les premières images et les informations récoltées, nous sommes devant une sorte de mélange entre Cooking Mama, Stardew Valley et Overcooked. On note aussi des graphismes colorés et une esthétique proche des anime japonais. Parmi les principales mécanique de jeu, nous avons de la découpe et de la préparation de plats en respectant chaque étape du processus. Vous devrez également participer à à des concours culinaires en temps limité où l’originalité et la précision seront les clés de la victoire.

En matière de progression et de personnalisation, vous aurez la possibilité d’améliorer votre cuisine, de débloquer de nouveaux ingrédients et objets décoratifs et de donner au restaurant l’ambiance qui vous convient. Il y aura enfin une dimension social dans la mesure où vous allez interagir avec les habitants de KuloNiku et développer des liens pour apprendre à mieux comprendre leur histoire et leur personnalité.

KuloNiku: Bowl Up! n’a pas encore de date de sortie mais une démo est disponible sur Steam si vous souhaitez avoir un aperçu concret.