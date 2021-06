Knockout City annonce son nouvel évènement : Vague de chaleur

Après un succès fulgurant durant sa période de lancement, Knockout City entretient sa bonne lancée avec un nouvel évènement appelé « Vague de chaleur ». Un titre qui va parler à bon nombre de personnes en France ces jours-ci.

La balle aux prisonniers de la chaleur

Velan Studios et EA avait promis du contenu régulier pour le jeu et voici donc la prochaine « vague » qui se lancera le mardi 22 juin prochain et se terminera le 5 juillet . Pendant l’évènement « Vague de Chaleur », il sera possible de récupérer des glaces sur les différentes cartes du jeu. Cela vous permettra notamment de débloquer un tas de cosmétiques comme « un planeur Camion de crème glacée ou une pose d’intro où vous vous prélasserez dans un transat en sirotant un verre ». Il y’aura également plusieurs défis à compléter pour gagner des tickets à dépenser dans la boutique du jeu.

Voici donc la feuille de retour avec les modes auxquels vous pourrez vous attendre aux dates indiquées :

22 juin – Face-à-face festif 1vs1, TOUS les ballons spéciaux Règles du face-à-face classiques : Zone de danger, pas de bordures d’alerte, etc.

29 juin – Chaos en trio 2vs2vs2, mêlée par équipe La première équipe à 15 KO remporte la partie



Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, vous pouvez retrouve une vidéo en compagnie des développeurs qui vous parlent de l’évènement et aussi de la saison 2 à venir. Si jamais le titre vous tente, sachez qu’il est free to play jusqu’au niveau 25 sans restriction, après quoi il faudra acheter le jeu complet pour continuer votre progression.

Knockout City est disponible sur PC, PS4, Xbox One, et Switch.