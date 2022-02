Knockout City va bientôt passer en Free to Play et ne sera plus édité par Electronic Arts

Presque un an après sa sortie, Knockout City va avoir droit à de gros changements en 2022. Il semble que le modèle économique actuel ne soit plus tenable, mais cette transformation pourrait bien redonner un second souffle au jeu de balle au prisonnier.

Knockout City bientôt Free to Play

Malgré un jeu compétitif original et bien huilé, Knockout City ressemble à un free to play de par sa structure (battle pass, cosmétiques…) mais sans embrasser pleinement le modèle économique qui laisse le titre à la portée de tous. En raison d’une concurrence très rude, il est risqué de proposer ce genre de chose de nos jours, mais EA et Velan Studio ont su donner un engouement certain au lancement grâce à une version d’essai gratuite ou encore de rendre le jeu disponible sur le Xbox Game Pass. Il ne s’agit que de spéculations mais on pense évidemment que ce modèle n’est probablement plus tenable sur la longueur afin de garder un nombre raisonnable de joueurs.

Alors que le soft va bientôt sa Saison 5 : Grand succès, l’année 2 amorcera le passage en Free to Play dès ce printemps au lancement de la Saison 6. Toutefois, les joueurs ayant achetés Knockout City bénéficieront d’un un pack Fidélité qui contiendra des objets cosmétiques légendaires exclusifs, des boosts d’XP et 2 000 Holofrik.

L’autre grosse annonce est que Velan Studio va auto-éditer le titre afin de travailler plus étroitement avec la communauté. Il faut ainsi s’attendre à un contenu moins riche pour cette saison 5 d’après le communiqué à cause de cette transition. Il faut donc espérer que ce nouveau départ soit prolifique pour que l’on puisse continuer à se lancer des balles en ligne.