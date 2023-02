Clap de fin pour Knockout City qui fermera le 6 juin, une version offline prévue sur PC

C’est décidément une semaine assez morose pour les jeux service. Après Rumbleverse qui a annoncé la fin de son aventure, six mois après son lancement, c’est au tour d’un autre titre multijoueur de fermer ses portes : Knockout City. Le jeu d’action qui se repose sur le concept de la balle au prisonnier à la troisième personne a annoncé la fermeture de ses serveurs pour le 6 juin, date à laquelle il ne sera plus possible de jouer en ligne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet arrêt définitif.

Le Dodgeball, c’est fini

Les développeurs du studio Velan viennent d’annoncer le clap de fin pour Knockout City. Le jeu d’action en équipe, sorti en 2021, avait pourtant su titiller une partie du public avec son concept accrocheur qui se base sur la balle au prisonnier, où les joueurs doivent se taper et feinter balle en main. Son lancement payant avait été un frein, avant que le studio se sépare d’Electronic Arts en tant qu’éditeur et passe en free-to-play début 2022.

Malgré le regain d’intérêt et l’ajout très régulier de nouveaux contenus, cela n’a pas été suffisant pour faire vivre le titre sur le long terme et maintenir les serveurs en ligne. L’équipe préfère donc arrêter les frais et vient d’annoncer la fin des services pour le 6 juin 2023. A cette date, les serveurs ne seront plus en ligne et il ne sera plus possible de jouer à Knockout City . « Ce fut une décision extrêmement difficile pour nous, mais nécessaire et importante pour notre studio ».

Une version hors-ligne arrive

D’ici là, les joueurs et joueuses pourront tout de même bien découvrir du nouveau contenu, avec la Saison 9, toujours prévue pour le 28 février. Celle-ci sera lancée pour une durée de 12 semaines et proposera six événements consécutifs, un event axé exclusivement sur League Play, des cosmétiques et d’autres joyeusetés. Egalement, à partir du 28 février, toutes les microtransactions seront supprimées et il ne sera plus possible d’acheter des objets avec de l’argent réel.

Ce n’est pas tout puisqu’on apprend d’une édition « Private Hosted Server », autrement dit une version avec serveur privé, sera mise en ligne après le 6 juin. Celle-ci sera uniquement disponible sur PC et pourra être téléchargée gratuitement. Cela vous permettra d’héberger vos amis ou de rejoindre le serveur de quelqu’un d’autre. Bien sûr, aucune fonctionnalité en ligne n’est attendue – ni suivi, ni boutique, mais cela reste un bon moyen de faire survivre l’expérience pour les personnes qui le désirent.

Quel avenir pour le studio, un Knockout 2 ?

Dans une FAQ publiée sur le site officiel, les développeurs prennent la parole sur la suite. L’arrêt de Knockout City ne semble pas avoir mis à mal le studio qui a déjà des projets plein la tête : Jérémy Russo, directeur du jeu, explique qu’ils sont déjà « à divers stades de développement sur quelques autres projets ». Les membres qui travaillent encore sur Knockout City seront alors transférés vers ces nouveaux projets une fois les futurs contenus déployés.

Velan Studios, que l’on connait aussi pour Mario Kart Home Live Circuit, a donc au moins un autre jeu en préparation. Un potentiel Knockout City 2 est d’ailleurs évoqué : « L’un de nos objectifs en annulant l’itération actuelle de Knockout City est de donner à notre équipe l’occasion d’explorer de nouvelles façons de jouer. Nous explorerons des concepts pour de potentielles suites à Knockout City ainsi que d’autres expériences multijoueurs, nouvelles et innovantes. Nous adorons Knockout City, et nous serions ravis de le ramener, mais nous ne faisons aucune promesse ici, car Velan Studios est synonyme d’innovation et nous voulons explorer toutes les possibilités qui s’offrent à nous ».

On rappelle que Knockout City est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Le titre lancera sa prochaine et dernière saison le 28 février et fermera ses portes définitivement le 6 juin 2023. Il ne vous reste donc que quelques mois pour l’essayer avant son arrêt.