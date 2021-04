Knockout City arrivera sur l’EA Play et le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie

Il est de plus en plus courant de voir des jeux arriver dès le jour de leur sortie dans l’un des différents abonnements disponibles sur le marché, notamment avec le Xbox Game Pass. En s’associant avec l’EA Play, le programme s’est assuré un joli catalogue de jeux, mais il peut désormais profiter de jolies offres, comme pour Knockout City.

Day One sur le Game Pass

Accrochez-vous à vos ballons, Knockout City arrive le 21 mai et surprise ! Vous pourrez y jouer Day 1 sur :

👉 Xbox Game Pass / Xbox Game Pass Ultimate

👉 EA Play / EA Play Pro Les autres, on ne vous oublie pas, vous aurez 10 jours pour l’essayer gratuitement ! pic.twitter.com/1DyBGfq7pq — EA France (@EAFrance) April 26, 2021

Le titre mulitjoueur façon balle aux prisonniers sortira dans quelques semaines, et EA nous fait la bonne surprise de nous annoncer qu’il sera directement intégré à l’EA Play, dès sa sortie. Cela veut donc dire qu’il débarquera le même jour sur le Xbox Game Pass, pour que tous les abonnés puissent profiter du jeu sans frais supplémentaires.

Knockout City sortira le 21 mai sur PC et Xbox One, ainsi que sur PS4 et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.