Kingdom Hearts 4 ne donnera pas d’informations supplémentaires cet été selon Nomura

Kingdom Hearts 4 a été annoncé lors de l’événement organisé autour du 20ème anniversaire de la saga, et si on a eu droit à un premier trailer, il faudra se contenter de cela pour un moment. Lors de l’annonce, Tetsuya Nomura avait prévenu qu’il s’agissait d’une version peu avancée du projet, qui tournait d’ailleurs sur Unreal Engine 4 au lieu de l’Unreal Engine 5, mais la séance de questions-réponses qui a suivi la diffusion du trailer nous en dit un peu plus sur quand on pourrait réentendre parler du jeu.

Pas de Sora au Summer Game Fest

Cette séance de questions-réponses a été traduite par KH13, un fan-site, ce qui permet d’obtenir quelques détails en plus sur ce qui s’est dit sur place.

Tout d’abord, il ne faut pas compter sur l’idée de revoir le jeu cet été. Nomura a déclaré que l’on entendra à nouveau parler de Kingdom Hearts 4 « bien après la période de l’E3 », et que ce trailer a été montré pour éviter que l’annonce du jeu fuite en avance. En somme, n’attendez pas de nouvelles informations avant des mois pour cet épisode (peut-être un espoir pour avoir des nouvelles en fin d’année ?).

Parmi les autres détails intéressants de cet échange, on note que Nomura précise que la voix du narrateur du trailer appartient à quelqu’un que les fans connaissent bien, tandis que le style du logo a été changé pour marquer une rupture avec la saga du Chercheur des Ténèbres.

Il précise aussi qu’actuellement, un nouveau monde est en plein développement, sans qu’il en révèle la nature. Nouveau monde inédit propre à la saga, monde Disney, monde Star Wars, monde Final Fantasy… c’est malheureusement impossible de le savoir pour le moment.

Il faudra donc s’armer de patience pour en apprendre plus sur ce Kingdom Hearts 4, mais d’ici là, vous pouvez toujours consulter notre analyse complète du trailer.