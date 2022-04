Kingdom Hearts 4 : Décryptage du trailer, analyse et théories sur ce nouvel épisode

La grosse surprise de ce dimanche, c’était l’annonce de Kingdom Hearts 4. Square Enix nous avait prévenu il y a quelques mois qu’un événement serait organisé au Japon afin de fêter les 20 ans de la série Kingdom Hearts, avec une exposition réservée aux fans japonais mais avec quelques surprises à la clé (clin d’œil appuyé).

Et si le début de l’événement s’est surtout attardé sur la présentation des jeux mobiles de la saga, avec notamment Kingdom Hearts: Dark Road et l’annonce de Kingdom Hearts: Missing Link, un jeu mobile en 3D qui entrera en bêta cette année, l’éditeur nous avait bien une sacrée surprise à révéler aux fans, celle de l’existence de Kingdom Hearts IV.

Et puisque la saga est assez obscure pour les non-initiés (et à vrai dire, même pour les initiés), on va essayer de décrypter le premier trailer pour comprendre ce vers quoi Tetsuya Nomura et ses équipes souhaitent nous amener. Cet article va donc aborder des éléments du lore de Kingdom Hearts, très en surface histoire d’être accessible au plus grand nombre, mais il y aura aussi des spoilers (obligatoires pour comprendre ce quatrième épisode) concernant la fin cachée de Kingdom Hearts III et son DLC Re:Mind.

Un nouvel arc, mais le fantôme de Versus XIII rôde

Commençons par rappeler que ce quatrième épisode démarre un nouveau chapitre pour la série, celui du « Maître perdu » (« The Lost Master » en anglais). Après l’arc du Chercheur des Ténèbres, qui était conté dans tous les jeux précédents avec la saga de Xehanort, grand antagoniste de la série, c’est maintenant une toute nouvelle intrigue qui va débuter. Evidemment, il faudra sans doute avoir eu connaissance des événements de la première trilogie (si on peut appeler ça une trilogie) pour bien comprendre ce qu’il se passe ici.

Ce que nous montre ce trailer, c’est déjà le monde de Quadratum, un univers inédit créé pour Kingdom Hearts III, qui est encore bien mystérieux. Dans le troisième épisode, on découvrait que ce monde était un univers fictif dans le monde de Toy Story, celui d’un jeu vidéo où un jeune homme nommé Yozora était le héros, qui ressemblait à s’y méprendre à une fusion entre Riku et Noctis de Final Fantasy XV/Versus XIII.

Lorsque l’on parcourait le monde de Toy Story, en guise d’introduction, on découvrait une cinématique ultra travaillée pour ce jeu vidéo, qui faisait fortement penser à Final Fantasy Versus XIII à cause de son univers sombre et réaliste. Pour rappel, Final Fantasy Versus XIII était la première forme de Final Fantasy XV, avec un Noctis quelque peu différent et un ton plus sombre.

Si on pouvait d’abord penser que c’était un clin d’œil innocent au projet de jeu avorté de Tetsuya Nomura, c’était en fait bien plus que cela, puisque lors de la fin secrète de Kingdom Hearts III, on découvrait que Sora avait atterri dans le monde de Yozora (donc Quadratum), avec une cinématique qui était une nouvelle fois bourrée de références à Versus XIII.

On voyait que Riku avait aussi atterri dans ce monde, sans doute pour retrouver Sora, tandis que ce qui semblait être le Maitre des maitres était aussi présent, mimant le Kingdom Hearts sur la lune de ce monde. Le Maître des maîtres est un personnage mystérieux, dont on ignore les vraies motivations, mais qui semble tirer les ficelles de tout ce qui est arrivé dans la saga depuis le début ou presque.

Avec le DLC Re:Mind, une autre fin montrait un combat épique entre Yozora et Sora, avec une mauvaise fin qui enfermait Sora dans un cristal, avec Yozora qui promettait de le sauver, tandis que la bonne fin montrait simplement Yozora se réveiller dans une voiture, faisant là aussi référence à un trailer de Versus XIII.

Dans ce premier trailer de Kingdom Hearts IV, on découvre Sora qui se réveille à nouveau dans ce monde très réaliste, proche du Tokyo moderne.

Outre le fait qu’on remarque qu’il porte enfin des chaussures à sa taille, on voit qu’il fait directement la connaissance de Strelitzia, une jeune guerrière de la Keyblade apparue dans Kingdom Hearts: Union χ [Cross], dont on ignore la raison de sa présence dans ce monde. Elle lui dit alors que cela fait sept jours qu’il est endormi, donc on peut supposer que la mauvaise fin du DLC du troisième épisode est prise en compte ici.

Des bases de gameplay connues avec quelques nouveautés

Pour ce qui est du gameplay, ce que l’on voit en vidéo ne sera évidemment pas le rendu final, d’autant plus qu’on a la confirmation que cette séquence tournait sur Unreal Engine 4 alors que le jeu final sera sur Unreal Engine 5, mais on retrouve principalement la base de Kingdom Hearts III, avec la même interface, des transformations de keyblade, des QTE etc. La liberté de mouvement semble être un peu plus grande, avec notamment la chaine de la Keyblade qui peut désormais servir de grappin.

Toute la séquence d’action que l’on voit, notamment avec le fait que Sora grimpe sur un bâtiment, où qu’il traverse un couloir en train d’être complétement brisé, rappelle encore une fois les trailers de Versus XIII (quand il venait de se renommer en Final Fantasy XV), et c’est loin d’être un hasard.

La fin de la séquence nous montre deux personnes encapuchonnées regarder le combat entre Sora et le Sans-coeur, avec les vêtements de l’Organisation XIII. Celui qui a les mains dans le dos serait visiblement le Maitre des maitres, mais quant à l’autre, difficile de l’affirmer. Xigbar/Luxu semble cependant être le candidat le plus évident, même si rien n’est confirmé.

Moins de films d’animations Disney, plus de films live action ?

Dans le trailer, Quadratum est décrit comme un monde après la mort, du moins pour Sora et Strelitzia. Les deux ont techniquement « perdu la vie », le premier en épuisant ses forces pour ramener Kairi, tandis que la deuxième a disparu dans les événements de Kingdom Hearts: Union χ [Cross].

Quadratum semble aussi être le point de départ vers d’autres mondes. Et c’est sans doute parce que ce monde est décrit comme un monde de vie après la mort que l’on retrouve Donald et Dingo à la fin du trailer, dans une caverne sombre, qui est certainement le royaume d’Hades du monde d’Hercule. Hades apparait même via une flamme bleue derrière le duo, avant que la flamme devienne rouge, en demandant aux deux héros ce qu’ils font là. Si Donald et Dingo cherche un moyen de ramener les morts, ou un passage vers d’autres mondes, Hades semble effectivement être un choix logique pour les aider (s’il accepte).

Maintenant, il reste la question de savoir si ce nouvel épisode ne va pas nous embarquer dans des mondes plus réalistes à l’image de Quadratum. Beaucoup théorisent qu’avec la forte présence de Versus XIII ici, on pourrait être amené à visiter des mondes de Final Fantasy plutôt que ceux de Disney (étant donné que la série repose sur un crossover entre Disney et Final Fantasy, bien que les personnages de la saga de Square Enix aient été de plus en plus discrets au fil des épisodes).

D’autres pensent plutôt que l’on restera chez Disney, mais plus du côté des films live-action, comme les films Marvel ou encore Star Wars. Et à ce sujet, on voit pas mal de gens penser qu’un indice sur Star Wars était présent dans le trailer, dans le passage de la forêt, où l’on pense voir un pied d’AT-AT sur le sol.

Et avec une forêt comme celle là, facile de faire le lien avec la planète d’Endor, même si tout reste au stade de la théorie pour le moment, d’autant plus que plus de films lives ne veut pas dire la fin des mondes des films d’animations. Après tout, les films Pirates des Caraïbes sont largement représentés dans la saga, donc l’un n’empêche pas l’autre.

Bref pour l’instant on est sur de rien et tout peut changer vu que ce Kingdom Hearts IV ne va probablement pas sortir un bon moment, connaissant Tetsuya Nomura. On ne sait même pas sur quelles plateformes il est prévu pour le moment, et on imagine que Final Fantasy VII Remake Part II a plus de chances d’arriver avant cet opus.

Quoi qu’il en soit, ce fut une jolie surprise pour les fans de la saga, qui pourront s’amuser avec des théories pendant encore quelques temps.