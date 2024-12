Kingdom Come Deliverance II prend un peu d’avance et sortira une semaine plus tôt

Deep Silver et Warhorse Studios sont aujourd’hui venus annoncer que Kingdom Come Deliverance II venait tout juste de passer gold, ce qui veut dire que le titre est prêt pour sa publication et qu’aucun retard n’est au programme. Mais cette étape a été atteinte en moins de temps que prévue, c’est pourquoi le studio a décidé de sortir son jeu une semaine plus tôt. Au lieu d’arriver le 11 février prochain, Kingdom Come Deliverance II sortira maintenant le 4 février 2025.

Une date qui lui permettra d’éviter une confrontation directe avec Civilization 7 (même si les publics sont très différents), tout en s’éloignant d’Assassin’s Creed Shadows qui sera disponible dès la Saint-Valentin.

Pour fêter la nouvelle, une nouvelle bande-annonce sera publiée demain le 5 décembre. Elle se concentrera sur le récit que nous racontera cette suite. Le studio en profitera également pour détailler les spécificités de chaque version du jeu, comme l’optimisation pour la PlayStation 5 Pro.

Big news: Kingdom Come: Deliverance II will arrive at your homes on FEBRUARY 4TH 2025!⚔️

With the release date pushing one week forward, we have a bunch of more exciting news coming in the following days.

Brand new Story trailer drops Tomorrow on December 5.

PC and Console… pic.twitter.com/hfBrQZJyjS

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) December 4, 2024