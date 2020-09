King of Seas s’offre un trailer de gameplay et des screenshots

Après nous avoir dévoilé le trailer d’annonce de leur RPG d’action intitulé King of Seas, 3DClouds nous montre un trailer de gameplay.

Ravi est le pirate qui sommeille en vous !

Ce qui distingue King of Seas des autres jeux du genre, c’est que chaque fois que vous lancez une nouvelle campagne, le moteur de jeu va générer un tout nouveau monde que vous allez pouvoir explorer. Le monde dynamique réagira également à chaque action, s’adaptant constamment et lançant de nouveaux défis.

Les routes navales changeront avec chaque colonie conquise, la difficulté s’adaptera à mesure que vous progresserez et les changements de temps joueront un rôle plus qu’important. Sans oublier que votre vaisseau pirate sera plus qu’un simple véhicule, ce sera votre maison (le sloop, le brick, la flûte, la frégate ou galion).

Les batailles navales sont au cœur du gameplay de King of Seas et, apprendre à naviguer à travers le combat sera la clé de votre succès. Le mouvement et la conduite de vos navires changeront en fonction de la direction du vent, de la classe du navire et des points de talent acquis par la mise à niveau des engins équipés.

King of Seas sortira normalement au mois du juillet sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.