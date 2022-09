Accueil » Actualités » King of Fighters XV : la Team Samurai arrivera le 4 octobre

The King of Fighters XV donne des nouvelles de sa prochaine vague de personnages DLC avec une vidéo de gameplay mais surtout une date de sortie pour le trio venu de Samurai Shodown.

King of Fighters XV se prépare pour le Shodown

Comme on le savait depuis l’EVO en août (ou depuis le dataminage de décembre), une Team Samurai composée de Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger arrive en DLC dans King of Fighters XV. Annoncés pour cet automne, ces combattants ne seront donc absolument pas en retard puisqu’ils sortiront le 4 octobre.

On rappelle qu’il s’agit du dernier ajout de contenu pour la saison 1 et qu’il faudra donc attendre 2023 pour le début de la saison 2 qui verra par exemple les retours de Shingo Yabuki et Kim Kaphwan mais aussi l’arrivée du crossplay.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.