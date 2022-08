Accueil » Actualités » The King of Fighters XV invite Samurai Shodown

The King of Fighters XV nous avait donné rendez-vous ce dimanche pour la finale de son tournoi EVO 2022 pour dévoiler la quatrième Team de la saison 1 mais pas que. On rappelle au passage que la Team Awakening Orochi sortira demain dans le jeu.

King of Fighters XV continue de rassembler les héros de SNK

Vous étiez déjà au courant si vous aviez suivi le dataminage du jeu mais King of Fighters XV aura une équipe DLC composée de personnages de Samurai Shodown. Plus précisément, Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger, l’une des petites nouvelles du dernier épisode, viendront former la Team Samurai lors de l’automne 2022.

Si vous étiez déjà au courant, vous pourrez vous consoler avec les premiers personnages annoncés pour la Saison 2 qui avait été confirmée vendredi dernier, à savoir Shingo Yabuki et Kim Kaphwan qui sortiront tous les deux en 2023.

Le crossplay, lui aussi annoncé vendredi, a également été évoqué. En 2023, les joueurs et joueuses PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Steam, Epic Games Store et Microsoft Store pourront donc s’affronter pour montrer qu’ils ne sont pas seulement les meilleurs de leurs plateformes mais les meilleurs tout court.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.