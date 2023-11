The king of fighters xv ajoutera hinako shijo à son casting le 14 novembre

The King of Fighters XV revient avec sa waifu du sumo

Hinako Shijo rejoindra donc The King of Fighters XV un peu plus tôt que prévu puisque si elle avait été annoncée pour cet hiver, le DLC sera disponible dès le 14 novembre. La jeune fille sumo fait enfin son grand retour puisqu’elle n’avait plus été jouable depuis le remake de KOF 2002 en 2010 et avant sa dernière apparition dans un épisode canonique inédit datait de KOF 2003 dont l’année de sortie est dans le titre.



Une longue absence qui permet un changement de voix. Désolé les fans de Saber, ce n’est plus Ayako Kawasumi qui double Hinako mais l’inconnue Akane Tamura, SNK continuant de n’engager que des comédiens sans autres crédits à leurs noms. L’arrivée de Hinako marque la fin des ajouts de contenus pour la saison 2 et on entre désormais dans le suspense pour la suite. En effet, SNK n’a pas mentionné de saison 3 pour l’instant.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.