Killzone s’invite dans Helldivers 2 avec quelques objets cosmétiques dans la boutique

La série Killzone a beau être mise au placard par Guerrilla Games, qui préfère se concentrer sur Horizon, elle reste une série qui colle logiquement à l’imagerie de Helldivers II.

Arrowhead a donc décidé de mettre en place une collaboration avec Killzone 2, avec de nouveaux objets cosmétiques à aller dénicher dans la boutique du jeu. Comme un skin d’amure aux couleurs des personnages de Killzone 2, ou bien des bannières qui évoquent également le jeu de Guerrilla. Ce n’est là que la première partie de ce crossover, la seconde étant prévue pour le 23 décembre prochain.

Le studio informe par la même occasion que le roulement entre les différents objets présents dans la boutique va ralentir afin de laisser certains objets plus longtemps en vitrine :

« Actuellement, beaucoup d’entre vous ont l’impression que les articles sont en rotation pendant trop peu de temps et que vous passez parfois à côté de ce look génial que vous aviez en vue. En même temps, plus nous ajoutons de choses à la boutique, plus il faut de temps pour qu’elles reviennent en rotation. Comme nous ne sommes pas encore prêts à déployer une refonte complète, nous allons tester temporairement des rotations plus longues avec Killzone, qui restera en place pendant 5 jours par page à la place (il y aura deux pages d’articles à explorer). »