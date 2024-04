KeokeN Interactive (Deliver Us Mars) annonce licencier dès maintenant l’intégralité de ses employés

Deliver Us… Work

Il n’aura malheureusement pas fallu attendre longtemps avant d’apprendre de nouveaux licenciements dans notre industrie. Après Singularity 6 (Palia), Flaming Fowl (Ironmarked), Relic Entertainment (Company of Heroes), Ascendant Studios (Immortals of Aveum) et Take Two rien que ce mois-ci, c’est donc au tour du studio KeokeN Interactive d’annoncer une terrible nouvelle : tous les salariés sans exception perdent immédiatement leur emploi. Cette lourde et dure décision, relatée par les deux chefs du studio dans un long message sur le réseau social X, vient quelques semaines seulement après une GDC de la dernière chance où le studio se devait de trouver un éditeur ou partenaire pour l’élaboration de nouveaux projets permettant la pérennité de leur entreprise.

Heartbroken, we've had to lay off our team at KeokeN because of nothing substantial materializing directly after our visit to GDC. We’ve unfortunately exhausted all our possible options for publishing, work for hire, and co-development. It is our utmost priority to make sure our… pic.twitter.com/3QHzJzgCfl — KeokeN Interactive🐧 (@KeokeN) April 30, 2024

En plus de remercier le public pour leur soutien et l’accueil de leurs jeux, Koen et Paul Deetman demandent à leurs contacts dans l’industrie de signaler tout poste qui serait à pourvoir pour tenter de recaser le plus rapidement possible leurs employés afin que ceux-ci ne restent longtemps sans emploi et pour tenter tant bien que mal de sauver les meubles.

Les deux têtes créatrices du studio également derrière Deliver Us The Moon ne laissent pour autant pas leur propriété intellectuelle en jachère, puisque bien que l’on suggère que les 4 autres projets présentés le mois dernier sont annulés purement et simplement, Deliver us Home, qui se veut être la suite directe de Deliver us Mars, tentera de passer par la phase du financement participatif via un Kickstarter qui sera lancé prochainement par les deux hommes, pour tenter d’apporter une conclusion digne de ce nom aux aventures dépeintes dans ces épopées spatiales.

Une piqûre supplémentaire dans cette épidémie qui s’est emparée de l’industrie depuis l’an passé, avec de nouveaux postes limogés venant s’ajouter aux près de 10 000 depuis le début de l’année. Nous adressons notre plus grand courage à toutes les équipes du studio et leur souhaitons de trouver un nouvel emploi rapidement au sein de cette industrie plus que jamais fragilisée.