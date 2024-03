Le studio derrière Deliver Us The Moon dévoile 5 nouveaux projets qui n’ont pas réussi à être vendus à des éditeurs

Les deux jeux du studio ont certes été remarqués par le public, mais cela n’a pas suffit à ce que KeokeN Interactive devienne attractif pour les éditeurs. Dans une vidéo postées sur ses réseaux sociaux, le studio indique avoir pitché pas moins de 5 projets différents à plus de 40 éditeurs et distributeurs au cours de ces deux dernières années. Mais aucun deal n’est venu à bout, montrant ainsi la difficulté pour les studios indépendants d’obtenir les fonds nécessaires pour mener à bien certains projets.

Déçu mais pas abattu pour autant, KeokeN se tourne maintenant vers son public en levant le voile sur ces 5 projets, afin que le bouche-à-oreille fasse son effet et que le buzz généré par cette annonce fasse un appel du pied à certains éditeurs. Parmi ces titres, on retrouve donc :

We need your help, and we need it fast.

Over the past 2 years, we've pitched 5 games to 40 publishers in over 200 pitch meetings. We haven't been able to land a deal – yet.

Looking back on the past 10 years of KeokeN history, we realized we haven't yet called upon our greatest… pic.twitter.com/Dqtky9TFeg

— KeokeN Interactive🐧 (@KeokeN) March 13, 2024