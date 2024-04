Des anciens du studio Lionhead (Fable) annoncent leur nouveau jeu, repoussent ce dernier et licencient des employés en un seul message

Foutu pour foutu

Cette (triste) histoire nous vient du studio derrière Fable Fortune et l’adaptation de Gloomhaven en jeu. Cela fait quelque temps que Flaming Fowl travaille sur un nouveau projet et on découvre aujourd’hui de quoi il en retourne. Le studio composé d’anciens de Lionhead œuvrait en secret sur Ironmarked, un RPG stratégique aves des cartes faisant office d’actions et de compétences pour les personnages. Un titre qu’il est possible d’essayer maintenant avec une démo… même si rien n’indique qu’il verra le jour.

Car dans le même post publié sur Steam concernant l’annonce du jeu, Flaming Fowl indique que le développement de ce dernier est mis en pause pendant un temps indéterminé. Le manque d’investissements l’empêche de continuer à travailler dessus et par conséquent, le studio ne peut plus payer ses employés. Certains sont licenciés, comme on l’apprend malheureusement dans le même message.

Pourquoi sortir une démo dans ce cas ? Eh bien le studio indique vouloir mettre en avant les compétences de toute l’équipe, dont les personnes licenciées, pour que tout le travail effectué durant ces dernières années soit visible et aide chaque artiste à retrouver un boulot derrière ce triste dénouement. Flaming Fowl espère aussi que cette démo fera du bruit et attirera peut-être un investisseur, sinon, c’est la fin de l’aventure Ironmarked. Si cela a attiré votre curiosité, n’hésitez donc pas à aller faire un tour sur Steam.