Guide Hades 2

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Hades 2. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Hades 2

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Hades 2. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Hades 2

Hades 2 est un jeu d’action de type roguelike/lite qui fait suite au premier jeu Hades. On contrôle ici Mélinoé, fille de Hades et sœur de Zagreus (le héros du premier épisode), qui a pour but de tuer le titan Cronos, qui s’est lancé dans une guerre contre les dieux de l’Olympe. Le but du jeu est de parcourir divers environnements jusqu’au boss final, sans mourir, à l’aide de bénédictions accordées par des dieux qui vont changer notre manière de jouer et rendre Mélinoé plus puissante.

Quand et où sort Hades 2 ?

Hades 2 est déjà disponible depuis le 6 mai 2024 en accès anticipé sur Steam, GOG et Epic Games Store. La date de sortie de la version 1.0 n’est pas connue mais le jeu complet devrait arriver dans le courant de l’année 2025.

Combien de temps va durer l’accès anticipé de Hades 2 ?

Rien n’a été indiqué par Supergiant Games mais on sait déjà que Hades 2 devrait rester en accès anticipé au moins jusqu’à la fin de l’année 2024. La première grosse mise à jour du jeu n’est prévue que quelques mois après le lancement de l’accès anticipé.

Hades 2 sortira-t-il sur consoles ?

A priori, Hades 2 devrait en toute logique sortir sur PS5, Xbox Series et même Switch (ou sur la future console de Nintendo) dès sa version 1.0 si le jeu suit le même schéma que le premier épisode.

Hades 2 sortira-t-il dans une édition physique ?

Là encore, si l’on se fie au premier épisode, Hades 2 a des chances de sortir dans une édition physique plus tard. Pas maintenant, étant donné qu’il n’est qu’en accès anticipé, ni peut-être même à son vrai lancement, mais une version boîte devrait logiquement arriver un jour ou l’autre.

Hades 2 est-il traduit en français ?

Hades 2 dispose de textes et de sous-titres en français, même lors de son accès anticipé. Tous les doublages sont cependant en anglais.

Quel est le contenu de l’accès anticipé de Hades 2 ?

Le contenu proposé lors du lancement de Hades 2 est déjà supérieur à ce que Hades proposait avec son accès anticipé. On retrouve ainsi 6 biomes différents (un autre arrivera d’ici peu) et la présence du boss final. 5 armes sont déjà disponibles sur les 6 prévues, et la majorité du casting est déjà intégrée. Seuls quelques portraits sont encore non-finalisées, tandis que l’histoire s’arrête à un point précis et ne met pas en scène la vraie fin du jeu.

Peut-on jouer en coop dans Hades 2 ?

Aucun mode coopératif ou multijoueur n’est prévu pour Hades 2, qui est uniquement un jeu solo.

Peut-on jouer à Hades 2 sans avoir fait le premier jeu ?

Il est tout à fait possible d’apprécier Hades 2 sans avoir joué au premier Hades, même s’il y a de nombreuses références faites au premier épisode.

Quelles sont les différences entre Mélinoé et Zagreus ?

Le cœur du gameplay ne change pas, mais Mélinoé n’est pas qu’une simple copie de Zagreus. En tant que sorcière, elle se bat à l’aide de sortilèges et puise donc dans une barre de mana, qui se recharge entre chaque combat. Elle dispose aussi d’armes très différentes comme un bâton, des torches magiques ou encore une grosse hache.

Quelles sont les principales nouveautés de Hades 2 ?

En dehors de la nouvelle protagoniste, Hades 2 introduit pas mal de nouveautés comme un système de collecte de ressources, avec des outils à choisir pour collecter des matériaux qui servent à débloquer des améliorations définitives dans le jeu. On note aussi la présence de familiers, des petites créatures qui vous accompagnent lors de vos sorties pour vous prêter main-forte. La présence de deux chemins est aussi quelque chose d’inédit, avec deux parcours bien distincts à choisir chaque nuit. Enfin, on remarquera également la présence de nombreux personnages supplémentaires, comme Apollon, Moros, Hestia et bien d’autres que l’on vous laisse découvrir.

Peut-on jouer en mode Facile dans Hades 2 ?

Hades 2 n’a pas vraiment de mode de difficulté à proprement parler mais il dispose d’un « mode Divin ». En activant ce dernier, Mélinoé sera nettement plus résistante, vous permettant d’encaisser moins de dégâts et de faciliter votre parcours. Gardez cependant en tête que l’échec est une mécanique centrale dans Hades 2, qui fait avancer le scénario, les relations entre les personnages, mais aussi Mélinoé en elle-même. Il ne faut donc pas avoir peur de mourir plusieurs (dizaines de) fois avant de battre le boss final.

