Déjà disponible sur PC, l’action-RPG en monde ouvert Kaku: Ancient Seal est désormais disponible sur consoles

Il est Kaku ?

Dans Kaku: Ancient Seal, vous incarnez un jeune garçon solitaire, Kaku, vivant dans des montagnes enneigées. Il se voit alors soudainement propulsé dans une aventure guidée par une très ancienne prophétie oubliée. Le monde dans lequel évolue le jeune garçon a été créé il y a très longtemps par le puissant Créateur Saga, une entité divine ayant façonné l’équilibre à travers les quatre éléments.

Mais un jour, une force mystérieuse a débarqué, provoquant un cataclysme : Saga a disparu et les âmes élémentaires se sont dispersées. Le monde s’est alors brisé en quatre régions toutes différentes et chacune tombée sous le contrôle de seigneurs corrompus et répondant à chaque élément. Guidé par cette prophétie et accompagné de Piggy, un cochon volant, Kaku est bien évidemment le seul être capable de restaurer l’équilibre du monde.

Le jeu se pare d’un système de combat dynamique à base d’arbres de compétences, de combos et de pierres runiques puissantes, tandis que le vaste monde ouvert est développé sous Unreal Engine 5. Le portage console est pris en charge par le studio SneakyBox et est maintenant disponible sur PlayStation 5 en version physique et numérique, et sur Xbox Series en version numérique. L’édition physique sur Xbox, distribuée en France par Microids (tout comme la version PS5), sera disponible le 31 octobre 2025.