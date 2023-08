Jusant, le jeu d’escalade de Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr) sortira le 31 octobre sur PC, PS5, Xbox et Game Pass

Une petite pause contemplative

Décidément, l’équipe de DON’T NOD est bien occupée ces derniers temps. En plus d’avoir lancé sa branche d’édition, le studio est actuellement sur de nombreux projets, trois étant prévus cette année. On compte Harmony: The Fall of Reverie, sorti en juin dernier, Banishers: Ghosts of New Eden, à venir dans quelques mois, et aussi Jusant, celui qui trouve sa date aujourd’hui. Une période prolifique, sachant que d’autres jeux non annoncés sont bien en développement.

C’était en tout cas une journée importante pour Jusant : les développeurs viennent de publier une bande-annonce de gameplay en plus de nous annoncer qu’une démo sera disponible à partir du 28 août sur Steam. Mais si vous ne souhaitez pas trop attendre avant d’en savoir plus, sachez que nous avons pu y jouer pendant 2 heures, l’occasion de vous partager une première preview, écrite avec grand soin par notre équipe. Sinon, sachez que la date de sortie est tombée : le jeu sortira le 31 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et sera directement compris dans le Game Pass.