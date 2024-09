Chants of Sennaar et Jusant sont en précommande physique, voici où acheter ces 2 pépites françaises

On ne dit pas ça seulement parce que nous sommes derrière l’AG French Direct : la France semble déborder d’inventivité. L’année passée, plus d’une quinzaine de jeux ont fait rayonner la France, parmi lesquels figurent JUSANT et Chants of Sennaar. Deux productions originales, la première étant sortie de l’imaginaire de Don’t Nod (Life is Strange…), l’autre des toulousains de Rundisc. Jusqu’à présent uniquement disponibles en numérique, les deux vont avoir droit à leur galette physique.

Où précommander Chants of Sennaar

Chants of Seenaar est un jeu d’énigmes et d’exploration qui s’inspire de la Tour de Babel en nous faisant incarner un Voyageur qui va devoir en percer les secrets. Un titre malin et salué par la critique, qui va enfin avoir droit à sa version physique grâce aux éditions Pix’n’Love. En plus d’être proposé sur leur site officiel dans une édition First Print, un collector à 79.90€ est aussi disponible à la réservation, en exclusivité chez eux. Elle regroupe divers bonus, comme une boîte exclusive, un artbook et des lithographies.

Pour les personnes qui veulent juste se tourner vers l’édition physique traditionnelle, celle-ci est disponible chez les revendeurs habituels. Amazon et la Fnac sont les premiers à avoir dégainé, avec une boîte prévue sur PS4 et Switch, listée à 39.99€. Quant à la sortie, ces moutures physiques seront commercialisées le 29 octobre 2024 (et on vous recommande chaudement de s’intéresser à ce jeu).

Où précommander Jusant

Edition Standard

Là encore, c’est grâce aux éditions Pix’n’Love qu’une boîte est née. Uniquement prévue sur PlayStation 5, celle-ci est d’ores et disponible en précommande sur Amazon et la Fnac, pour un prix listé également à 39.99€. Là aussi, la sortie est attendue pour le 29 octobre 2024, date à laquelle il sera commercialisé en boîte. Mais ce n’est pas tout puisque d’autres surprises sont prévues, à commencer par un vinyle.

Double vinyle

Un double vinyle composé de 23 pistes où l’on retrouvera l’excellente bande-son composée par Guillaume Ferran. A noter que ce vinyle est proposé dans une version violette exclusive à la boutique de Pix’n’love, tandis que Micromania et la Fnac en proposent un de couleur bleue et verte.

Artbook

Pix’n’Love a décidément vu les choses en grand puisque toujours en collaboration avec Don’t Nod, ils proposent un artbook « The Art of Jusant – The Great Expedition » qui revient sur les coulisses de développement, chapeauté par la talentueuse autrice Marine Macq. Plus de 300 pages de documents et illustrations pour un total de 500 assets officiels mais aussi des témoignages inédits de l’équipe créative. Cet artbook sera disponible le 6 décembre 2024 au prix de 44.90€.

Voici où précommander l’artbook Jusant :

Collector

Et on termine en beauté avec presque logiquement une édition collector. Ici, Pix’n’Love est allé piocher un peu dans toutes ces belles choses pour proposer une Ballast Edition, regroupant :

Le jeu en physique avec jaquette réversible

Un artbook de 300 pages

Un certificat d’authentification

Un double vinyle signé par le compositeur Guillaume Ferran

Quatre lithographies

Une boîte collector

Un tirage limité vendu au prix de 149.90€ mais uniquement disponible en exclusivité sur le site des éditions Pix’n’Love. Tout comme l’artbook, il faudra attendre le 6 décembre 2024.