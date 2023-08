Jusant : Nos premières impressions sur le jeu d’aventure contemplatif de DON’T NOD après 2h d’ascension

Il y a quelques jours, le studio et éditeur français nous a donné la possibilité de découvrir les trois premiers chapitres de son nouveau projet sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 2060, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM, d’un écran 1080p et d’une manette Xbox One, le tout en configuration graphique Ultra. Voici nos premières impressions après un peu plus de deux heures de jeu. Notez que, bien évidemment, cet article garantit au maximum l’absence de spoilers.

Un périple intrigant et relaxant en perspective

Contrairement à ce à quoi DON’T NOD nous avait habitué depuis plusieurs années, Jusant nous propose ici une histoire qui se découvre uniquement par l’intermédiaire de sa narration environnementale. La mise en scène, purement visuelle, est donc extrêmement simpliste. Quant aux doublages audios et aux lignes de dialogues, il n’y en a tout simplement pas.

Dans ce titre, nous suivons l’épopée d’un personnage dont nous ignorons tout de son identité. Possédant d’étranges runes et/ou peintures sur sa peau, accompagné d’un Ballast, une étrange créature entièrement constituée d’eau, et après avoir marché un long moment dans un vaste désert ayant autrefois accueilli la mer, celui-ci décide d’entamer la périlleuse ascension d’une immense montagne sobrement intitulée la Tour avec pour objectif d’en atteindre le sommet.

Porté par une direction artistique plutôt colorée et agréable à l’œil, une bande-son très douce pour les oreilles et un sound design relaxant à souhait, notre voyage nous amènera à escalader et explorer à notre rythme ladite Tour autant que possible et/ou que nous le voulons. Cela nous permettra entre autres d’en apprendre davantage sur le passé des lieux et du peuple qui y vivait en prenant le temps de récupérer des lettres diverses et variées, des pages du journal de bord d’une certaine Bianca, d’interagir avec des coquillages déclenchant une séquence similaire aux moments zen des jeux de la série Life is Strange, ou encore de mettre en lumière différentes fresques.

Vous l’aurez compris, dès les premières secondes et tout au long des trois premiers chapitres de l’aventure, le titre nous vend particulièrement bien l’ambiance contemplative dans laquelle il souhaite nous plonger. Nous sommes pleinement immergés dans l’univers imaginé par les développeurs et les phases d’escalade ne nous empêchent pas de profiter à notre convenance des vertigineux panoramas qui s’étendent sous nos yeux (et surtout sous nos pieds !). Croisons les doigts pour que ce soit toujours le cas le jour de la sortie.

Escalader, c’est le pied ?

Comme précisé plus tôt, la contemplation est un aspect important de Jusant mais il ne faut pas oublier que l’escalade l’est au moins tout autant. Rassurez-vous, le titre reste principalement un jeu d’aventure qui se veut accessible au plus large public possible. Par conséquent, la notion de game over est absente et le gameplay est loin d’atteindre un niveau de complexité de type « simulation », même s’il faut reconnaître qu’il nous a fallu un peu de temps pour prendre nos marques manette en mains.

Déplacements avec le joystick gauche, placements des mains gauche et droite avec les gâchettes LT et RT, possibilité de monter, descendre et détacher la corde avec les touches LB, RB et B, saut/double saut avec A, gestion des pistons et de la jauge d’endurance… il y a pas mal de petites mécaniques à prendre en compte si nous voulons résoudre avec succès les puzzles principaux et secondaires sur notre chemin. Faire preuve de plus ou moins de réflexion en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons est donc nécessaire.

Autres spécificités intéressantes, notre compagnon Ballast ne se cantonne pas au rôle de simple mascotte. Grâce à un pouvoir intitulé « Écho », il peut libérer son lien avec la nature qui, malgré les apparences, est toujours bien présente au sein de la Tour. Une capacité parfois essentielle à utiliser lors de notre périple. De plus, dans le chapitre 3, notre personnage était souvent contraint de progresser sous un soleil de plomb, ce qui avait un impact plus prononcé sur son endurance ainsi que sur la durée de vie des plantes ressuscitées par l’Écho. Plutôt sympa, non ?

Honnêtement, s’il est vrai qu’une lisibilité un tantinet difficile de l’action pouvait provoquer chez nous un léger sentiment de frustration par moments et que notre personnage a refusé à quelques occasions de s’accrocher à une prise sans que nous parvenions à en comprendre la ou les raisons, l’association gameplay/level design semblait bien fonctionner et suffisamment se renouveler au cours de ces deux premières heures de jeu. Reste maintenant à savoir si ce sera la même chose durant l’intégralité de la partie dans les semaines ou mois à venir.

Jusant semble suivre la bonne voie pour parvenir à proposer une ascension contemplative à la fois intrigante, relaxante et surtout plaisante à jouer de part son univers, son ambiance visuelle et sonore, son gameplay et son level design, tout du moins sur l’ensemble de ses trois premiers chapitres. Espérons que notre ressenti sera identique lorsque nous aurons le jeu complet entre nos mains. Pour découvrir si ce sera le cas ou pas, rendez-vous le 31 octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass. Si jamais le titre vous intéresse, sachez qu’une démo vous proposant de découvrir les 45 premières minutes de l’aventure sera disponible uniquement sur PC du 28 août au 19 septembre.