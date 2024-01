Le jeu Konosuba – God’s Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! arrive sur consoles en Occident

Aqua enfin utile

Ce Konosuba – God’s Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! (mais quel nom) se présente comme un visual novel avec un aspect craft, puisqu’il vous sera demandé de récupérer de nombreux matériaux afin de pouvoir concevoir différentes tenues pour les héroïnes. Autant dire que le titre jouera la case du fan service à fond et qu’il sera avant tout réservé à celles et ceux qui apprécient la série de base.

Plusieurs choix seront ainsi proposés amenant à des scénarios différents, qui seront sans doute marqués par l’humour si caractéristique de l’anime, le tout sur fond d’une histoire de pierre maudite qui inverse les souhaits des personnages.

Konosuba – God’s Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! sortira donc ce 8 février chez nous sur PS4, Nintendo Switch et PC via Steam. Un DLC avec de nouveaux costumes (façon maillots de bain) sera proposé au lancement. En revanche, n’attendez probablement pas de localisation en français.