Pour la 160e du Meuble à Jeux, nous avons décidé de revenir sur l’un des très grands classiques du jeu de cartes moderne à l’occasion de la sortie de sa dernière version, le Munchkin. Créé en 2000 par Steve Jackson, le jeu de cartes a connu un tel succès qu’il a été par la suite porté sous toutes les thématiques possibles : Munchkin Zombies, Space Munchkin et aujourd’hui Munchkin Warhammer 40K. L’occasion est donc toute trouvée pour vous parler aujourd’hui d’un véritable jeu culte !

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué à Munchkin Warhammer 40K dans des configurations de 3 et 5 joueurs. Pour tout vous dire, le Munchkin, cela fait surtout des années que l’on joue à la seconde édition du jeu original et pour le coup, cela fait du bien d’avoir une nouvelle version avec des cartes pas encore trop abîmées.

Défonce la porte !

Munchkin Warhammer 40K est un jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs dans lequel vous aurez pour seul but d’être le premier à atteindre le niveau 10. Pour cela il y a plusieurs façons de gagner des niveaux : l’acheter en vendant des objets, jouer une carte de gain de niveau, ou bien taper des monstres ! Il faudra d’ailleurs obligatoirement en vaincre un pour monter niveau 10.

Vous débuterez comme un simple civil de niveau 1, huit petites cartes en mains. Si vous avez de la chance, vous aurez rapidement une armée, de quoi vous équiper un peu pour ensuite taper du monstre. Un tour de jeu se déroule de façon très simple. A votre tour, vous devrez défoncer une porte. Si c’est un monstre, vous devrez le combattre et sinon conservez la carte dans votre main. Dans le cas où vous n’avez pas rencontré de monstre, vous pouvez chercher la bagarre en jouant un monstre de votre main. Vous pouvez également piller la pièce en piochant une nouvelle carte porte.

Pour vaincre un monstre, il suffit d’avoir une force supérieure à la sienne. Vous gagnez le combat si c’est le cas. Dans le cas contraire vous pouvez demander de l’aide aux autres joueurs qui pourront négocier avec vous une part du gâteau. Nous ne sommes dans ce cas-là pas responsable de tout problème pouvant être créé via cette négociation. Les coups bas sont donc bien entendu permis comme vous vous en doutez.

Entre humour, références et respect de licence

Depuis sa première version, ce qui fait en grande partie le charme de Munchkin, c’est son humour. Véritable pastiche référencé des univers qu’il emprunte, on prend un vrai plaisir à se marrer lors de la découverte de telle ou telle carte. C’est quelque chose qui marche du coup également très bien avec ce Munchkin Warhammer 40K où l’on retrouve de nombreuses références à l’univers de Game Workshop. Ultra marines, orks ou encore tyrannides seront présents.

Et pour le coup, si la thématique Warhammer 40K ne vous parle pas, vous pourrez tout de même y jouer et prendre du plaisir ! Munchkin est un jeu conçu comme quelque chose d’immédiat, de fun, de bourrin et de fourbe ! Et dans le pire des cas, de nombreuses autres versions existent ! Cthulhu, Zombies, Warhammer, Gloom… A vous de faire votre choix. De nombreuses extensions sont d’ailleurs disponibles, ajoutant toujours plus de cartes pour plus de rejouabilité.

Sur un aspect plus personnel, Munchkin a été pendant très longtemps une de nos références pour les pauses cafés et les apéros autour d’un verre. C’est un jeu qui ne nécessite quasiment aucune connaissance de règle particulière, et du moment que vous lisez les cartes, vous pouvez jouer au jeu.

Pour qui s’adresse Munchkin Warhammer 40K ?

Clairement là, avec Munchkin on s’est attaqué à un vrai objet culte dans le jeu de société, le jeu de cartes et la vague américaine des jeux modernes. C’est une vraie institution dans les pays anglophone avec des dizaines et dizaines de versions, et mêmes d’autre jeux empruntent le personnage et l’univers du Munchkin, que ce soit par exemple avec l’extension de Smash Up ou encore Zombicide.

Du coup, selon nous, posséder un Munchkin chez soi est presque devenu un passage obligé. Pourtant, certains joueurs ne pourront apprécier véritablement le jeu. Car, que l’on se le dise, vous n’allez pas réfléchir plus de 5 minutes pendant votre partie. C’est d’ailleurs pour cela que l’on joue autant à celui-ci. Il incarne au final parfaitement le jeu détente mais fun pour un public souvent geek.

Concernant maintenant plus spécifiquement cette édition Munchkin Warhammer 40K, les cartes reprennent de façon intelligente l’univers, avec des dessins toujours aussi réussis. L’idée selon laquelle les cartes classes et races sont devenues des cartes armées est également très cohérente avec l’univers, simplifiant pour le coup un poil la formule du jeu sur cet aspect. Pour le reste, c’est un copier-coller réussi de la formule, comme il existe dans toutes les variantes du Munchkin. Ce n’est peut-être pas la version préférée de la rédaction (nous somme beaucoup plus addicts à Munchkin Cthulhu) c’est que du bon dans tous les cas.