Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai confirme sa sortie mondiale avec un trailer

Il y a maintenant plus de deux ans, Square Enix nous avait promis un jeu Dragon Quest: The Adventure of Dai très ambitieux, qui avait montré des premières images qui donnaient l’eau à la bouche. Depuis, plus rien ou presque, et même si l’on compte la sortie de Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sur mobiles, les fans du manga attendent une vraie adaptation sur consoles de l’épopée de Dai. Et ça arrive, puisque l’éditeur est enfin prêt à donner des nouvelles de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

Plus d’informations durant le Tokyo Game Show

Derrière ce nom à rallonge se cache un jeu d’action-RPG où l’on incarnera librement Dai à travers une aventure épique, retraçant les événements du manga. On peut aussi voir qu’il ne sera pas le seul personnage jouable et qu’il pourra compter sur ses compères de toujours.

Bonne nouvelle, on sait maintenant que ce Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai s’offrira une sortie mondiale en simultanée, lorsqu’il sera prêt. On ne sait pas encore s’il sera traduit en français, mais on l’aura au moins en même temps que le public japonais.

Square Enix promet maintenant de nous en dire un peu plus sur le jeu lors du Tokyo Game Show, qui ouvrira ses portes demain (même si on a un peu l’impression qu’il a commencé aujourd’hui), notamment avec un live le 18 septembre aux alentours de 6 heures du matin.