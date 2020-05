Alors que Square Enix et la Toei Animation ont annoncé il y a quelques heures que le retour de l’animé La Quête de Daï se ferait en fin d’année, d’autres nouvelles toutes fraîches nous ont été offertes concernant le fameux jeu tiré de la licence. Ou plutôt LES fameux jeux…

3 jeux totalement différents

Ainsi, nous auront droit en 2021 à Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai sur consoles sans plus de précision concernant les supports. Le titre est édité et développé par Square Enix. Il s’agira d’un action-RPG qui devrait suivre la trame originale. Un trailer a été présenté, permettant d’avoir un aperçu du gameplay.

A côté de cela, un jeu mobile portant le sous-titre Tamashii no Kizuna a également été montré. Il s’agira d’un RPG reprenant des éléments de Gacha game. Développé par DeNA, le soft sera un free-to-play disponible lui aussi en 2021 sur iOS et Android. Un stream supplémentaire aura lieu en automne pour en apprendre plus.

Enfin, un jeu de cartes sur bornes d’arcade sortira au Japon cette année. Baptisé Xross Blade, il permettra des batailles en PVE ou en PVP via l’utilisation de cartes physiques à acheter, à la manière d’un Dragon Ball Heroes.

Même si les deux titres précédent n’ont pas été officialisés pour l’occident, peu de doutes quant à leur arrivée dans nos contrées, ce qui ne sera par contre probablement pas le cas de Xross Blade.

Pour rappel, l’animé sortira quant à lui en octobre et devrait couvrir l’intégralité de l’histoire originale, contrairement à la série des années 90. Quant aux jeux, il faudra s’armer de patience avant de pouvoir poser nos mains dessus.