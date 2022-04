Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un jeu mobile en free to play développé et édité par Square Enix. Basé sur le manga et l'anime La Quête de Dai, le titre vous permet de revivre les évènements de l'intrigue tout en jouant avec les nombreux personnages de la série tels que Dai, Popp, Avan ou encore Maam. Il inclut également un système de gacha qui vous permet de faire des tirages afin d'obtenir de nouvelles armes et armures. Le jeu est régulièrement mis à jour pour inclure du nouveau contenu.