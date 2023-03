Accueil > Actualités > Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sortira dans le courant de l’automne

On ne s’y attendait pas forcément mais Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai devrait bien avoir droit à une sortie mondiale, aidé par Square Enix qui va rendre la diffusion du jeu plus simple. Cet Action-RPG se basant sur l’anime du même nom est forcément très attendu par les fans de ce dernier, mais depuis le dernier Tokyo Game Show où il a présenté du gameplay, on n’est sans nouvelles de lui. Jusqu’à aujourd’hui, avec le compte Twitter officiel de la saga Dragon Quest qui a un peu plus précisé la période de sortie du jeu.

Un jeu de plus à ajouter dans le calendrier de fin d’année

C’est donc bien en 2023 que l’on pourra retrouver Dai et ses compères dans cette aventure, et plus précisément dans le courant de cet automne. Une période bien vague certes, mais le voir arriver cette année partout dans le monde est déjà une bonne nouvelle.

C’est malheureusement tout ce que le studio derrière le projet avait à nous dire pour le moment, même s’il nous promet de nous donner des nouvelles informations prochainement. Avec la saison estivale qui se rapproche, on imagine que Square Enix profitera du mois de juin pour mettre en lumière son jeu devant le reste du monde.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sera disponible sur PC, PS4, PS5, et Nintendo Switch.