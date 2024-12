Indiana Jones et le Cercle Ancien nous invite à partir à l’aventure dans son trailer de lancement

Attention où vous mettez les pieds

Et comme presque 95% des trailers du genre, attendez-vous à en voir bien trop. Après tout, ces vidéos servent surtout à convaincre les derniers hésitants, et pour cela, il faut sortir l’artillerie lourde. Autrement dit, vous y verrez de nombreuses séquences qui sentent bon l’aventure, avec un Indiana Jones au cœur de temps perdus, résolvant des énigmes bien tordues lorsqu’il n’est pas en train de fouetter quelques Nazis. Mais c’est au risque de quelques spoilers, alors attention à vous.

Cette bande-annonce a aussi été diffusée en français pour mieux apprécier le casting vocal bien de chez nous, avec un Richard Darbois qui reprend du service pour doubler le célèbre professeur.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible dès le 9 décembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate. Celles et ceux ayant précommandé le titre dans son édition plus coûteuse pourront y accéder dès le 6 décembre. Il sortira également sur PS5 au printemps 2025, sans date précise.