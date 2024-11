Indiana Jones et le Cercle Ancien sera le plus long jeu jamais développé par MachineGames

Beaucoup de cinématiques au programme

En se basant sur les derniers jeux développés par le studio MachineGames, on peut remarquer que ce dernier n’a jamais eu pour habitude de se lancer dans des projets avec une durée de vie conséquente. Indiana Jones et le Cercle Ancien pourrait peut-être changer cela, du moins selon son directeur créatif Axel Torvenius qui a répondu à quelques questions autour de la durée de vie du jeu auprès de MinnMax (relayé par PC Gamer). S’il ne veut pas dire précisément combien d’heures il vous faudra pour voir le bout de cette aventure, il promet qu’il s’agit là « du plus gros et du plus long jeu réalisé par MachineGames jusqu’ici, de loin ».

Autant dire qu’il ne faut certainement pas s’attendre à une aventure qui tomberait en dessous des 10 heures, sans pour autant que l’on sache vraiment si le compteur des 15 heures sera dépassé ou non. En revanche, sortez votre pop-corn comme si vous regardiez l’un des films puisque vous assisterez à environ 3h45 de cinématiques dans cet Indiana Jones et le Cercle Ancien. On avait pu voir dans les différentes présentations du jeu que ces phases seraient conséquentes, et on en a maintenant la certitude.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible dès le 9 décembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate. Il sortira également sur PS5 au printemps 2025, sans date précise.