In Sound Mind sortira aussi sur Switch et aura une édition deluxe

Annoncé en juin dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu d’horreur psychologique In Sound Mind s’apprête aussi à débouler sur la Nintendo Switch. De plus, le soft s’offrira même une édition deluxe à son lancement.

In Sound Mind aussi en route pour la Switch et avec une édition deluxe

Sans réelle surprise donc, nous apprenons que In Sound Mind, développé par les petits gars de We Create Stuff, arrivera également sur la Switch. Cela permettra de surcroît aux joueurs Switch de ne pas se sentir délaissés, et de pouvoir profiter de ce titre horrifique.

Qui plus est, le soft arrivera dans une édition deluxe. Cette dernière contiendra le jeu, un artbook digital ainsi que la soundtrack numérique par The Living Tombstone. Le tout sera par ailleurs tarifé à 39.99 €, ce qui reste un prix plus que raisonnable pour le contenu proposé.

Pour rappel, In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique où vous parcourrez des souvenirs troublants. Au programme, vous aurez des énigmes à résoudre et des boss à affronter dans cet univers se voulant effrayant.

Il faut bien avouer que le soft a de quoi charmer, et rappelons que In Sound Mind est toujours prévu pour cette année sans plus de précisions sur sa date de sortie sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo est au passage disponible sur Steam, si vous désirez l’essayer.