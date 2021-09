In Sound Mind s’offre un trailer de gameplay effrayant

Modus Games et We Create Stuff viennent de publier un nouveau trailer de gameplay pour leur jeu d’horreur psychologique In Sound Mind (vous pouvez voir ou revoir une ancienne vidéo de gameplay par ici).

Énigmes et puzzles au rendez-vous

In Sound Mind est un jeu d’horreur à la première personne avec une dimension psychologique importante. Des énigmes frénétiques et des combats de boss, sans oublier des puzzles aux petits oignons, voilà ce qu’offre le soft des créateurs du jeu culte Nightmare House 2.

On y incarne un personnage qui se réveille dans un monde mystérieux où les éléments tout autour de lui commencent à le tourmenter. Le trailer dévoile bien le côté angoissant et cryptique de la narration. Effroi et énigmes seront les maîtres-mots de cette expérience unique.

In Sound Mind sortira le 28 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC et plus tard sur Switch.