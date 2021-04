In Sound Mind sortira le 3 août sur PC, PS5, Xbox Series et Switch

Les fans de jeu d’horreur ont certainement guetté d’un oeil curieux In Sound Mind, le prochain jeu de We Create Stuff et de Modus Games qui a intrigué avec son ambiance si pesante. Le titre nous révèle aujourd’hui sa date de sortie avec un nouveau trailer.

Une date pour le jeu d’horreur psychologique

Il faudra donc s’attendre à nous rafraichir avec quelques sueurs froides au cours de l’été, puisque In Sound Mind est désormais prévu pour le 3 août prochain. Le studio nous offre ici un nouveau trailer pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date avant la sortie cet de In Sound Mind sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.