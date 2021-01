Immortals Fenyx Rising : Le premier DLC sera disponible dès le 28 janvier

Avant même sa sortie, Immortals Fenyx Rising avait déjà dévoilé l’intégralité de ses DLC en annonçant son Season Pass. On croyait alors que la date de ces nouveaux contenus avait fuité sur l’eShop, mais les plans ont du changer chez Ubisoft, puisque le premier DLC n’est pas arrivé la semaine dernière. Pas d’inquiétude pour les fans du jeu, A New God arrivera bien le 28 janvier.

Fenyx affronte les défis divins

Ce nouveau DLC emmènera Fenyx visiter l’Olympe afin de prendre part à de nombreuses épreuves pour que le personnage prenne enfin place parmi les dieux grecs. On nous promet alors de nouvelles mécaniques à découvrir avec des compétences inédites, comme un saut supplémentaire, et des équipements à dénicher partout sur l’Olympe.

A New God sera disponible dès le 28 janvier et sera compris dans le Season Pass ou disponible à l’achat séparément. Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia.