Immortals Fenyx Rising : Les dates de sortie des futurs DLC fuitent sur l’eShop

Après avoir intégré le pack cosmétique Adventure Time le mois dernier, Immortals Fenyx Rising serait sur le point d’accueillir ses futurs DLC. En tous cas, c’est ce que laisse penser une bourde du Nintendo eShop qui semble avoir fait fuiter les dates de sortie de ces derniers sur son store européen. Une information non officielle à prendre avec d’énormes pincettes.

Trois DLC en janvier, février et avril ?

Comme l’indique le site NintendoLife, les trois contenus additionnels inclus dans le Season Pass du jeu action-aventure en monde ouvert développé par Ubisoft pourrait sortir dans les semaines et mois à venir : le 21 janvier prochain pour « A New God », le 25 février pour « The Lost Gods » et le 1er avril pour « Myths of the Eastern Realm ». Notez que l’entreprise française n’a pas commenté cette potentielle fuite pour le moment.

Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch et Stadia.