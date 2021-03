Humankind : Le 4X d’Amplitude est repoussé au mois d’août

Alors que nous parlions justement hier de Humankind lors de notre AG French Direct, voici que le titre annonce finalement un report pour cet été. Le studio Amplitude a effet besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner ce beau projet.

L’histoire attendra

Initialement prévu pour le 22 avril prochain, le 4X Humankind sortira donc le 17 août prochain sur PC et Stadia. En effet, Amplitude annonce devoir encore travailler sur certains aspects du jeu pour offrir quelque chose de complet, notamment en ce qui concerne l’accessibilité, le rythme, l’équilibrage, la diplomatie et l’intelligence artificielle. Le directeur du studio et de la création, Romain de Wauber de Genlis, nous dit ceci :

« Cela a été formidable de voir les joueurs poser leurs mains sur le jeu à l’occasion des dernières sessions OpenDev, en plus de lire leurs retours si positifs (et constructifs !) Les joueurs ont toujours eu une place centrale dans la philosophie d’Amplitude. Sortir Humankind en Août nous donnera du temps supplémentaire pour continuer à travailler avec la communauté, peaufiner le jeu et lui garantir une sortie optimale »

Les développeurs en profitent d’ailleurs pour revenir sur l’OpenDev Lucy qui a engendré de nombreux retours constructifs de la part de la communauté. Une vidéo de remerciement et quelques statistiques ont été dévoilées à cette occasion. Ils en profitent aussi pour annoncer du contenu supplémentaire pour ceux ayant précommandés le jeu avec les ensembles Lucy et Edgar Allen Poe afin de personnaliser ses leaders dans le jeu.