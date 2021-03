Humankind dévoile la culture française dans une nouvelle vidéo commentée

A l’occasion de l’AG French Direct, notre évènement dédié aux jeux francophones, Amplitude Studio a partagé une nouvelle culture pour son prochain 4X Humankind. Et quoi de mieux que la culture française pour cet évènement ?

Une culture de la science pour la France

Humankind est un 4X qui va vous permettre de refaire l’histoire en choisissant différentes cultures au cours de vos parties. Du néolithique jusqu’à notre époque moderne, il sera possible de piocher parmi 10 cultures différentes à chaque changement d’ère. La culture française sera présente durant l’ère industrielle et sera basée sur la science comme nous l’explique Balthazar Auger (senior game designer) et Benoît Humbert (historien).

En plus de la philosophie des lumières, un trait augmentant la production scientifique, et le palais des expositions en tant que construction unique, la culture française embarque des cuirassiers de l’armée napoléonienne offrant une puissance de charge sans commune mesure.

Le traitement de cette culture vous donne un bon aperçu du travail d’Amplitude sur plus d’une soixantaine d’entre-elles que comptera le titre au total avec énormément de combinaisons à la clef. Pour en savoir plus sur le titre, nous vous renvoyons à notre preview de l’époque et à notre récente interview.

Humankind sortira le 22 avril 2021 sur PC via Steam, Stadia, et Epic Games Stores.