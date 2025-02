L’excellent Humankind et Beyond Blue sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store

Les jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store

La sélection de la semaine se montre plutôt généreuse puisque vous pouvez désormais récupérer gratuitement Humankind sur l’Epic Games Store. Un 4X développé par le studio français Amplitude, qui nous propose de guider une civilisation à travers les âges et d’en voir les changements. Un titre qui a su s’imposer comme l’une des références du genre, n’ayant que peu de choses à envier aux jeux de Firaxis. On vous renvoie vers notre test pour en savoir plus, mais puisqu’il est gratuit, n’hésitez pas à lui donner directement une chance.

Et n’oubliez pas non plus de récupérer le deuxième jeu gratuit de la semaine, Beyond Blue. Avec ses faux airs de Subnautica, ce titre veut plutôt nous laisser contempler les fonds marins avec plus de tranquillité et d’apaisement, avec en bonus des mini-documentaires pour en apprendre plus sur les océans et la faune marine.

Vous avez jusqu’au 13 février à 17 heures pour récupérer ces deux jeux. Ils seront ensuite remplacés par un bundle pour Apex Legends et par F1 Manager 2024.