Humankind annonce sa première extension avec Together We Rule

Le 4X d’Amplitude Studio, Humankind, annonce sa première extension majeure appelée « Together We Rule ». Il s’agit d’un contenu dédié à la diplomatie et à l’espionnage. L’occasion de vous relancer dans des parties endiablées afin de refaire l’histoire à l’aide de ces nouveaux outils.

La plume est parfois plus forte que l’épée

Après avoir alimenté son jeu en contenu avec notamment de nouvelles cultures, Amplitude Studio est prêt à sortir l’artillerie lourde avec cette grosse extension venant apporter un tas de mécaniques nouvelles au jeu et renforçant grandement l’intérêt des échanges diplomatiques. Voici ce à quoi vous pourrez vous attendre dans ce DLC payant :

Le congrès de l’Humanité : Participez à un forum inter-empires avec le Congrès de l’Humanité. Il permettra aux joueurs de voter et de décider des doctrines mondiales et d’arbitrer ensemble les conflits internationaux.

Participez à un forum inter-empires avec le Congrès de l’Humanité. Il permettra aux joueurs de voter et de décider des doctrines mondiales et d’arbitrer ensemble les conflits internationaux. L’ambassade : Utilisez ce nouveau quartier pour signer des accords bénéfiques pour les deux empires, comme des accords de formation ou de recherche conjointe. Vous pouvez aussi utiliser votre monnaie d’influence pour forcer un empire à prendre des mesures spécifiques à votre avantage, comme la réduction du soutien de guerre ou l’application de revendications.

: Utilisez ce nouveau quartier pour signer des accords bénéfiques pour les deux empires, comme des accords de formation ou de recherche conjointe. Vous pouvez aussi utiliser votre monnaie d’influence pour forcer un empire à prendre des mesures spécifiques à votre avantage, comme la réduction du soutien de guerre ou l’application de revendications. Les agents : Cette nouvelle famille d’unités vous permettra d’obtenir de l’influence, mais aussi d’infiltrer, de saboter et de désinformer d’autres empires.

: Cette nouvelle famille d’unités vous permettra d’obtenir de l’influence, mais aussi d’infiltrer, de saboter et de désinformer d’autres empires. L’affinité diplomatique + six nouvelles cultures : La nouvelle Affinité Diplomatique permet aux cultures qui en disposent de jouer un rôle plus actif dans la diplomatie mondiale. Leur capacité active leur permet de démilitariser un territoire pendant 10 tours, tandis que leur capacité passive permet à toutes leurs unités, en plus des agents, de récolter de l’influence. Les 6 nouvelles cultures sont les Sumériens, les Chinois Han, les Bulgares, les Suisses, les Écossais et les Singapouriens.

: La nouvelle Affinité Diplomatique permet aux cultures qui en disposent de jouer un rôle plus actif dans la diplomatie mondiale. Six nouvelles merveilles, de nouveaux événements narratifs, une nouvelle musique : Monument Valley, Pamukkale, Chocolate Hills, Eldgjá, le Château de Versailles, et le siège du Congrès de l’humanité.

Pour ceux ne voulant pas mettre la main au portefeuille, Humankind aura tout de même droit à une mise à jour gratuite qui ajoutera de nouvelles mécaniques de furtivité, réorganisera les peuples indépendants, permettra des renforts de combat tiers, et ajoutera de nouvelles options et améliorations de l’interface utilisateur.

L’extension Together We Rule sera disponible à l’automne 2022. Humankind sortira également sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S le 4 novembre prochain.