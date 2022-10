Humankind : Les versions consoles sont reportées jusqu’à nouvel ordre

Humankind devrait bientôt avoir droit à sa toute première extension, Together We Rule, qui sortira le 9 novembre. Mais en plus de ce nouveau contenu, on s’attendait à découvrir prochainement les versions consoles du titre, qui n’est pour le moment disponible que sur PC. Malheureusement, Amplitude Studio a une mauvaise nouvelle pour nous : les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series de Humankind sont reportées à une date indéterminée.

Pas de nouvelle date pour les versions consoles

Faux départ pour les versions consoles du jeu. On attendait la sortie de ces dernières pour le 4 novembre prochain, juste avant la sortie de l’extension, mais elles ont été repoussées et ce sans donner de nouvelle date :

« Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément, mais soyez assurés que SEGA Europe, Amplitude Studios et Aspyr travaillent sans relâche pour offrir la meilleure expérience Humankind possible aux joueurs sur consoles. Nous n’avons pas encore de date de sortie à partager, mais nous ne manquerons pas de vous la communiquer dès que possible. Nous remercions la communauté pour son soutien continu et sa compréhension. »

On imagine que 2022 n’est plus sur la table pour que l’éditeur et le studio ne nous donne pas plus d’informations. On prendra donc notre mal en patience en attendant plus de nouvelles.

En attendant la sortie de ces versions consoles, vous pouvez toujours relire notre test de la version PC de Humankind.