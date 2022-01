Humankind annonce un DLC mettant les cultures africaines à l’honneur

Humankind, le 4X d’Amplitude Studios, est maintenant sorti depuis quelques mois, et les joueurs pourront bientôt créer encore plus d’histoires grâce à l’ajout de cultures issues du continent africain.

L’Afrique vient aussi avec ses merveilles

Humnakind est un jeu de gestion et de stratégie que vous permet de façonner votre propre histoire en piochant parmi de nombreuses cultures illustres à chaque nouvel ère. Amplitude va bientôt enrichir les combinaisons possibles grâce au DLC « Cultures d’Afrique » qui ajoutera d’abord 6 nouvelles cultures. Une pour chaque ère d’une partie :

(Expansionniste) L’expansion bantoue est une série hypothétique de migrations majeures d’un groupe originel de langue Ntu, partant d’Afrique centrale et occidentale vers l’Afrique subsaharienne. Ère 2 – Garamantes (Agraire) Les Garamantes ont émergé comme peuple régional majeur au milieu du second siècle de notre ère. Leur croissance et leur expansion reposent sur un système qanat d’irrigation vaste et complexe (appelé foggaras en berbère), soutenant une économie agricole forte et une population importante.

(Marchand) L’essor des cités-états de la côte swahili peut être largement attribué à la participation importante de la région à un réseau commercial qui s’étendait sur l’Océan Indien. Ère 4 – Maasaï (Agraire) Un peuple de pasteurs féroces parlant les langues nilotiques, plutôt que le bantou ou le swahili. Pour les Maasaï, atteindre le statut de guerrier signifiait tuer un lion seul avec une lance.

(Militariste) Durant la ruée vers l’Afrique, l’Éthiopie et le Liberia sont les seules nations qui ont préservé leur souveraineté face à la colonisation des puissances européennes. En intégrant les falaises et les corniches naturelles dans la création des forteresses, l’Éthiopie a pu repousser la majorité des forces coloniales. Ère 6 – Nigérians (Agraire) Le Nigeria réunit une grande variété de cultures sous la domination d’un seul état. La variété de son relief et l’abondance de ressources hydrauliques offrent des possibilités agricoles importantes et en font l’un des plus grands producteurs d’Afrique occidentale.

Mais aussi 5 merveilles naturelles et culturelles que l’on pourra découvrir ou construire :

Le mont Kilimandjaro

Les Chutes Victoria

Le Rocher de Zuma

Le Lac Natron

La Grande Mosquée de Djenné

Et enfin, le contenu proposera également 7 nouveaux peuples indépendants et 15 évènements narratifs. C’est en tout cas une bonne raison pour s’y plonger à nouveau. On vous le conseille d’ailleurs fortement sachant qu’il a remporté l’award du meilleur jeu de gestion/simulation de 2021, une récompense décernée par notre rédaction.

Le DLC « Cultures d’Afrique » sortira le 20 janvier prochain sur Steam et Epic Games Store au prix de 8.99€. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass à la même date. Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10% si vous précommendez avant le 20 janvier prochain.