Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Tribbie, Mydei…)

Mydei vole la vedette

L’aventure du Pionnier continue dans la version 3.1 de Honkai Star Rail, toujours au sein de la saga Amphoreus et de la guerre qui fait rage dans ce monde. La lutte va s’intensifier, comme le montre la dernière bande-annonce remplie d’action et de scènes qui pourront surprendre (ou mener en erreur).

Cette prochaine quête nous entraînera vers de nouveaux lieux, notamment Le Bosquet, berceau de la connaissance de ce monde, qui est victime de la croissance de la Marée noire. On y croisera un nouvel antagoniste nommé « Voleur de flammes », capable d’invoquer des clones pour nous attaquer.

On notera également que des ajustements ont été faits à la narration suite aux retours sur la version 3.0. On devrait retrouver des maps moins peuplées d’ennemis avec un peu moins d’énigmes, pour moins hacher le rythme.

Les bannières de la version 3.1

Le premier personnage 5 étoiles de cette version 3.1 sera donc Tribbie. Le « trio » sera de type Quantique suivant la voie de l’Harmonie. Elle pourra créer une zone dans laquelle les ennemis prendront davantage de dégâts lorsqu’ils seront attaqués, et plus le nombre d’ennemis touchés sera important, plus Tribbie infligera de lourds dégâts à l’adversaire ayant le plus de PV. Elle dispose également d’une attaque de suivie.

Second personnage 5 étoiles de la version 3.1, Mydei. Celui-ci sera de type Imaginaire suivant la voie de la Destruction. Le personnage disposera d’un sacré paquet de PV qu’il pourra sacrifier pour infliger des dégâts aux ennemis. À partir d’un certain palier de PV perdus, Mydei entre dans une phase spéciale avec des attaques plus puissantes.

Tribbie sera présente dans la première partie de la version 3.1 aux côtés de Yunli, avec les personnages 4 étoiles Guinaifen, Hook et Lynx. Pour la deuxième phase, Mydei sera mis en avant avec Huohuo, et les personnages 4 étoiles Natasha, Xueyi et Arlan.

Les événements de la version 3.1

Cette nouvelle mise à jour offrira la possibilité de découvrir une nouvelle version de l’Univers simulé, centrée sur la planète Amphoreus. Cela introduira un cycle jour-nuit apportant divers bonus ainsi que des nouvelles faveurs selon l’avancée de la journée. On nous promet également un mode plus corsé et la possibilité de sélectionner des stratégies pour que les débutants ne soient pas trop perdus, et mieux guidés dans la sélection de bonus à choisir.

Autre événement de cette version 3.1, « L’Agence Agrou », qui nous demandera de nous occuper des adorables chimères d’Amphoreus. Il faudra les assigner à des missions bien précises en fonction de leurs talents, afin de créer la meilleure équipe de chimères de la planète.

L’événement « Expertise de la ville sainte » vous demandera quant à lui de faire la lumière sur un marché de contrefaçons d’art. Il faudra simplement rapporter des objets à un PNJ pour obtenir des récompenses.

Et comme d’habitude, 10 tickets d’invocations seront distribués en tant que bonus de connexions. Le système de synthèse sera amélioré pour créer des matériaux plus facilement, tout comme le guide d’améliora qui affichera plus clairement les matériaux dont vous avez besoin pour un personnage en particulier.

Les codes jades stellaires

Durant le live de présentation de la version 3.1 de Honkai Star Rail, des codes ont été distribués pour obtenir des jades stellaires :

7A324EYX6SHT

4A2KLEHFPBGF

DB22LWYXPSY3

Quand sortira la version 3.1 de Honkai Star Rail ?

La version 3.1 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 26 février prochain. Une maintenance aura lieu tôt dans la nuit et vous recevrez 600 jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.