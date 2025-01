Avec sa version 3.0 disponible dès aujourd’hui, Honkai Star Rail prend la direction d’Amphoreus

Les Douze Travaux du Pionnier

Si une grande partie de la communauté salue l’arc Penacony pour l’intrigue qu’il aura su apporter et pour les spécificités uniques de ce monde, d’autres personnes moins investies dans le lore du jeu et les longs discours qu’il propose auront trouvé tout cela trop alambiqué. Avec Amphoreus, HoYoverse semble proposer un récit plus accessible (mais aussi plus classique), notamment parce qu’il se repose sur un imaginaire qui est à peu près familier à tout le monde, celui de la mythologie grecque.

D’autant plus que les habitants de cette planète n’ont pas conscience qu’il existe tout un univers autour d’eux, et n’ont donc aucune connaissance des Aions. Ce qui permet au jeu de se concentrer uniquement sur le lore d’Amphoreus et de mettre un peu de côté le reste, en dépit de quelques sous-intrigues autour de l’équipage de l’Astral Express. Ce qui en fait presque un bon point d’entrée pour les nouveaux venus, et c’est pourquoi HoYoverse a choisi de rendre cette quête accessible dès la fin de l’arc Belobog, situé au début du jeu.

Et tout commence in medias res avec un conflit qui ne perd pas de temps à être mis en place et des nouvelles têtes charismatiques qui devraient faire tomber notre compteur de jades stellaires à zéro dès qu’elles seront jouables. Mission d’introduction oblige, le rythme patine encore un peu après les 30 premières minutes, faisant retomber le jeu dans ses travers mais on appréciera découvrir les nouveaux lieux qui s’offrent à nous.

Ici, on est loin des décors festifs et sombres de Penacony pour se rapprocher de l’imagerie de la mythologie grecque avec des décors grandioses et des panoramas qui en imposent. On notera que la grandeur de ces lieux a été prise en compte par le studio, qui a installé un peu partout des objets à casser nous accordant une vitesse de sprint plus élevé pour traverser les décors plus rapidement.

Okhema est sans doute la ville la plus vivante proposée par le jeu et la visiter et l’occasion de découvrir certains puzzles uniques à ce monde. On reste cependant sur des casses-têtes pas forcément originaux contrairement à ceux de Penacony qui jouaient habilement avec la perspective.

Notre protagoniste dispose maintenant d’un pouvoir unique pour jouer avec le temps en l’inversant autour d’un objet, ce qui est utilisé dans les puzzles environnementaux. La Main de Zagreus, une nouvelle fonctionnalité unique à certains lieux, nous permet aussi de jouer avec les décors pour nous permettre d’avancer. Rien de follement neuf ici.

Deux personnages (et demi) à découvrir avec la 3.0

Contrairement à ce qu’aurait voulu la logique, HoYoverse a choisi de ne pas proposer directement des personnages d’Amphoreus pour les nouvelles bannières de la version 3.0. C’est Aglaé qui sera la première héroine de ce monde à être jouable, mais elle n’arrivera que via la seconde partie de la mise à jour.

Place donc à La Grande Herta, la vraie version de la marionnette que l’on connait depuis la version 1.0. Comme cette dernière, La Grande Herta est de type Glace/Erudition, mais offre des dégâts bien plus élevée en raison de sa rareté 5 étoiles. En attaquant les ennemis, elle place des cumuls d’Interpretation qui vont augmenter les dégâts subits, jusqu’au déclenchement de son ultime qui va transférer le plus grand nombre de cumuls sur les monstres de type élite. Cela fait d’elle l’un des meilleurs personnages du jeu lorsqu’il s’agit de s’attaquer à des défis avec beaucoup d’ennemis, du moins lorsqu’elle est placée dans la bonne équipe (avec Jade et Robin par exemple).

Et si beaucoup de personnes devraient invoquer le personnage, on regrettera que Honkai Star Rail ne propose ici aucun nouveau héros 4 étoiles à se mettre sous la dent en plus. Cela fait un moment que ces les nouveaux personnages 4 étoiles sont devenues une denrée rare au sein du gacha, qui préfère mettre en avant des héros de rareté supérieure. Pour l’arrivée d’Amphoreus, on aurait certainement pas dit non à un 4 étoiles pouvant illustrer la nouvelle « meta » qui se met en place, avec la nouvelle voie du Souvenir.

Bon, d’accord, le/la Pionnier/Pionnière rempli techniquement ce rôle en adoptant d’entrée de jeu cette nouvelle voie, mais un personnage 4 étoiles supplémentaire n’aura pas fait tâche. Avec son nouveau rôle, notre protagoniste adopte le type Glace et peut invoquer une petite créature qui va l’aider à infliger des dégâts tout en supportant les alliés. On remarque que contrairement aux autres invocations du jeu (comme celle de Jing Yuan), celles de la Voie du Souvenir sont vraiment considérées comme des personnages à part entière pouvant être visées par les ennemis, et qu’il faut donc soigner.

Quelques optimisations qui font du bien

La version 3.0 est aussi l’occasion pour le jeu d’améliorer certains de ses aspects, comme le fait de passer la limite maximum de la puissance du pionnier à 300. HoYoverse a commencé à le comprendre dernièrement, tout le monde n’a pas forcément le temps de jouer quotidiennement à ses trois jeux les plus récents (Genshin Impact, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero). C’est pour cela que cette limite augmente, vous permettant ainsi de ne plus avoir ce « FOMO » constant.

Toujours dans l’optique de guider celles et ceux qui sont les moins assidus, un système de guide concernant les améliorations à effectuer pour vos personnages a été mis en place, de la même manière que dans Genshin Impact. On notera également l’apparition de certains objets rendant le farm d’artéfacts un peu moins pénible, en nous offrant la possibilité de réattribuer certaines statistiques. Cela ne change pas tout pour autant et enchaîner les défis pour ces objets reste peu agréable, mais c’est le lot de ce type de jeu service.

De l’optimisation bienvenue pour l’un des gachas les plus réussis du marché. Si l’on a encore un peu peur de voir le récit d’Amphoreus être trop étalé sur la durée et se révéler être trop classique après l’histoire de Penacony qui a su nous surprendre, le premier contact avec ce nouveau monde reste séduisant. La version 3.0 ne bouscule pas vraiment les fondamentaux de Honkai Star Rail mais pourrait être une bonne porte d’entrée pour les nouveaux venus, ou même celles et ceux qui ont lâché l’affaire depuis quelques mises à jour.