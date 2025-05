Honkai: Star Rail x Fate/stay night : la collaboration débarque le 11 juillet avec Archer et Saber

Archer gratuit, Saber à invoquer : une collaboration à ne pas manquer pour les fans de Type-Moon

Il est rare de voir des collaborations aussi prometteuses dans les jeux Hoyoverse, avec des personnages jouables issus d’autres univers. On attendait donc avec impatience cette collaboration avec le visual novel de Type-Moon, déjà adapté à plusieurs reprises en anime par le studio Ufotable (qui prépare d’ailleurs une série animée Genshin Impact).

Comme attendu, on retrouve deux des personnages les plus populaires de la licence. L’événement thématique intitulé « De beaux rêves et le Saint Graal » débutera le 11 juillet 2025. Deux héros iconiques de l’univers Fate rejoindront l’Astral Express : Archer (La Chasse : quantique) et Saber (La Destruction : vent). Dès le lancement de l’événement, les joueurs pourront débloquer gratuitement Archer, un personnage 5 étoiles au caractère stoïque et à l’idéal de justice inébranlable.

Sweet Dreams and the Holy Grail: Honkai: Star Rail × Fate/stay night [Unlimited Blade Works] Collaboration Information Preview From July 11, the special collaboration warp and the collaboration-themed event will be available! Let's check them out! Learn More:… pic.twitter.com/Ue8PvHK8ib — Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) May 3, 2025

De son côté, Saber pourra être obtenue via le Saut hyperespace avec des Pass spéciaux du Star Rail. Attention toutefois : Hoyoverse précise que les bannières liées à cette collaboration seront uniques et que la garantie acquise via les autres bannières ne sera pas prise en compte. On vous conseille donc de bien économiser vos gemmes si vous souhaitez obtenir Saber ainsi que les constellations pour les deux personnages. Toutefois, la bannière devrait être présente durant une longue période.

Le scénario original de l’événement a été supervisé par Kinoko Nasu, créateur de la licence Fate, tandis que le design des deux personnages a été réalisé par Takeuchi Takashi, illustrateur historique de la série. On espère que d’autres figures emblématiques de la franchise feront également leur apparition, même si elles ne sont pas jouables (on ne dirait pas non à un boss final avec Gilgamesh).

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.