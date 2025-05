Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Titan du Ciel, bannières, évènements…)

Une bataille épique contre le Titan du Ciel

Après avoir récupéré les flammes divines de la Mort et de la Raison, la nouvelle quête de Pionnier vous fera affronter le Titan du Ciel, un redoutable oiseau mythique aux cent yeux, régissant l’aube et le crépuscule. Cette confrontation promet d’être le point culminant de l’arc narratif en cours. De plus, l’événement Écho de la guerre : Lueur du crépuscule apportera des récompenses et des challenges supplémentaires pour ceux en quête d’action.

Les bannières de la version 3.3

Pour cette version 3.3, nous avons droit à deux nouveaux personnages 5 étoiles inédits :

Hyacine, soigneuse en chef de la Cour du crépuscule, rejoint l’équipe en tant que personnage 5 étoiles de type vent, suivant la Voie du Souvenir. Elle est dotée d’un gameplay centré sur la guérison et la survie de l’équipe. Elle peut soigner les alliés, augmenter leurs PV max et faire appel à son invocation, Ica, qui attaque les ennemis et amplifie ses dégâts en fonction des soins prodigués. Cipher, quant à elle, est une héritière chryséenne qui incarne la Ruse. De type quantique et suivant la Voie de la Nihilité, Cipher applique un état spécial à l’ennemi le plus robuste, enregistre les dégâts infligés et déclenche des attaques de suivi. Son ultime inflige des dégâts réels supplémentaires, calculés selon les dégâts accumulés.

En parallèle, les Sauts événements vous permettront de retrouver deux autres 5 étoiles que vous aviez peut-être manqué, La Grande Herta et Aglaé. Difficile de bien gérer ses jades stellaires surtout quand on sait que la collaboration avec Fate/stay Night arrive dans 2 mois.

Les évènements de la version 3.3

En ce qui concerne les évènements, on commence avec La Coupe sphèresonique, un tournoi de course à Penacony où les joueurs piloteront des sphéroïdes pour décrocher la gloire. Enfin, nous avons La légende de la batte galactique : Le Roi démon, un jeu inspiré des retours des joueurs pendant la bêta, intégrant de nouveaux défis et un univers décalé centré sur un raton laveur à la recherche de sa batte.

Les codes jades stellaires

Plusieurs codes pour obtenir des jades stellaires ont été distribués et ne sont valides que quelques heures. Les voici :

WS25K4Y4C5ET

GT34K5Z4U4EX

SAJ4KLZLDMW3

Quand sortira la version 3.3 de Honkai Star Rail ?

La version 3.2 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du 21 mai. Une période de maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.