Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.6 (Ruan Mei, Dr. Ratio gratuit, aperçu de Penacony…)

Un dernier tour sur la station avant Penacony

Cette nouvelle mise à jour servira de transition avec de découvrir les nouveautés de la version 2.0 du jeu, et cela commencera par la visite d’une nouvelle zone, la Zone d’isolement de la Station spatiale Herta. Il faut donc s’attendre à une quête plutôt mouvementée au sein de cette station, notamment en compagnie du personnage de Ruan Mei, avant de partir explorer une nouvelle planète plus tard.

Les bannières de personnages

Ce sont trois nouveaux personnages qui seront proposés dans cette mise à jour. Naturellement, on retrouvera Ruan Mei dans la liste, un personnage 5 étoiles de type glace qui suit la Voie de l’Harmonie. La chercheuse sera surtout spécialisée dans les dégâts qui peuvent causer une Rupture aux adversaires, en se concentrant sur leurs faiblesses.

Autre personnage 5 étoiles, cette fois de type imaginaire avec la Voie de la Chasse, Dr. Ratio. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, son pouvoir ne sera pas d’humilier son adversaire sur Twitter mais de pouvoir être capable d’effectuer des attaques de suivi assez régulièrement si les ennemis ont des faiblesses, autant dire qu’il faudra le combiner avec certains personnages en priorité.

Enfin, on retrouve ensuite un personnage 4 étoiles de type quantique avec la Voie de la Destruction, Xueyi, sœur de Hanya, qui peut infliger de lourds dégâts quantiques à un ennemi tout en ignorant ses faiblesses.

Durant la première partie de la version 1.6, on retrouvera le personnage de Ruan Mei ainsi que Blade sur les bannières d’invocations, avec les personnages 4 étoiles que sont Xueyi, Martch 7th et Tingyun. Pour la seconde partie, ce sont Dr. Ratio et Kafka qui seront à l’honneur, avec Natasha, Hook, et Sushang. Une bannière un peu plus faible, mais bonne nouvelle. Jusqu’à la version 2.1 du jeu, vous pourrez obtenir un exemplaire de Dr. Ratio gratuitement en vous connectant au jeu !

Les nouveaux événements

Comme d’habitude, l’Univers Simulé sera mis à jour avec « Or et machines », qui ajoutera de nouvelles variantes possibles à l’exploration de ce défi. On retrouvera ensuite l’événement « Chasse aux créatures insolites », qui demandera de trouver des chats étranges pour s’en occuper, notamment avec l’aide d’un petit chien qui nous aidera à explorer la station spatiale.

La Salle oubliée aura droit à de nouveaux défis, un autre événement nous demandera de combattre à nouveau les boss de l’aventure pour obtenir les meilleurs scores, tandis que le mode Pure Fiction nous demandera d’enchainer les combats.

Un aperçu de la version 2.0

Mais ce livestream était aussi l’occasion d’avoir un aperçu de ce que nous réserve la version 2.0 du jeu, avec la planète Penacony qui servira de décor pour les futures intrigues du jeu. On a notamment pu découvrir les nouveaux personnages, pas forcément ceux qui seront disponibles en 2.0 (sauf Black Swan, Sparkle et Misha, qui seront à l’honneur), mais ceux qui vont rythmer les futures bannières.

Les codes Jades stellaires

Des codes pour obtenir des Jades stellaires ainsi que d’autres récompenses ont été donnés lors du live et ne sont valables que quelques heures. Voici les codes à entrer :

7S9SPCJ5CRUT

QTRTNC3LU9UX

VA8APU34C8C3

Quand sortira la version 1.6 de Honkai Star Rail ?

Vous pourrez découvrir la version 1.6 de Honkai Star Rail dès le mercredi 27 décembre au petit matin. Une maintenant aura lieu quelques heures auparavant, et vous pourrez récupérer 600 Jades stellaires en guise de compensation.

