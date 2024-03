Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 2.1 du jeu (Archeron, Aventurine, récompenses anniversaire…)

Le trailer de la version 2.1

Cette nouvelle mise à jour du jeu va naturellement nous permettre de continuer la quête de Pionnier en découvrant deux nouvelles zones au sein de Penacony (le Parc d’attractions des Studios Chrono et le Manoir de la rosée), tout en découvrant ce que cachent certains des personnages comme Aventurine ou Archeron.

L’histoire pourra ici être vécue via plusieurs points de vue, dans la mesure où on ne suivra pas uniquement le groupe de notre avatar, mais aussi l’aventure d’Archeron de son côté.

Les bannières de la version 2.1

Archeron est la première à faire son entrée en scène et sera de type Foudre et Nihilité. Il s’agit là d’un personnage tout à fait unique dans le jeu puisqu’elle n’a pas besoin de recueillir de l’énergie pour lancer sa compétence ultime.

Pour la déclencher, il faudra utiliser sa compétence spéciale pour faire augmenter un compteur, qui pourra aussi progresser en fonction des débuffs appliqués aux ennemis. Lorsque ce compteur est assez haut, Archeron peut lancer son attaque qui se divise en quatre temps, pour cibler plusieurs ennemis. En dehors des combats, sa compétence lui permet également de tuer instantanément les ennemis avant même de lancer un combat. Cela ne vaut évidemment que pour les groupes les plus faibles.

Deuxième personnage 5 étoiles de cette version, Aventurine. Un joueur invétéré de type Imaginaire et Préservation, capable de donner des boucliers au groupe. Si vos personnages se font toucher plusieurs fois alors qu’ils ont ce bouclier, Aventurine pourra lancer une attaque de suivi, qui relancera aussi le bouclier. Son attaque ultime lui permet de cibler un ennemi avec une attaque puissante lui infligeant un débuff.

Vient enfin le seul nouveau personnage 4 étoiles de cette mise à jour Gallagher, de type Feu et Abondance. Il pourra soigner un personnage avec sa capacité, tandis que son ultime va déclencher une puissante attaque avec un débuff à la clé. Lorsqu’un personnage attaquera l’ennemi avec le débuff, il pourra se soigner.

Pour ce qui est des bannières, dans la première phase, on retrouvera Archeron aux côtés de Luocha. Les personnages 4 étoiles seront Dan Heng, Pela, et Gallagher. Pour la seconde phase, Aventurine partagera l’affiche avec Jingliu, et les personnages 4 étoiles seront Lynx, Luka et Serval.

Les événements de la version 2.1

Plusieurs événements sont au programme, surtout avec beaucoup de mini-jeux à découvrir en plus de ceux déjà existants, qui vont recevoir quelques nouveautés (comme plus de puzzles ou de missions avec Haru). L’un vous proposera de créer des cocktails dans un bar pour obtenir des récompenses, comme un personnage 4 étoiles parmi Gallagher, Micha, Luka, Yukong, Lynx, Guinaifen, Hanya et Xueyi ; tandis qu’un autre sera une suite de combats avec des modificateurs et des menus à l’ambiance jeux retro.

L’événement central pour venir fêter l’anniversaire du jeu sera nommé « Cosmopoly » et, comme son nom peut le laisser deviner, il prendra des allures de Monopoly. Des récompenses seront obtenues en progressant sur le plateau ainsi que grâce à l’avancée de vos amis dans le même événement.

On notera également l’ouverture du monde 9 dans l’Univers simulé, avec deux sets d’ornements inédits à découvrir. Par ailleurs, il a été précisé dans le live de présentation que l’équipe de développement allait introduire un moyen d’obtenir plus facilement ces sets à partir de la version 2.3.

Pour ce qui est des récompenses pour l’anniversaire, vous obtiendrez non pas 10, mais 20 Pass spéciaux pour invoquer des personnages ou des armes, ainsi que 1 600 jades stellaires en plus. De quoi obtenir 30 invocations donc.

Les codes jades stellaires

Vous pouvez entrer dès maintenant trois codes, valables uniquement quelques heures, pour obtenir des jades stellaires ainsi que plusieurs récompenses :

3SRN6L3AADLK

YTRN743TSUL7

2S8N6M3ATV6T

Quand sortira la version 2.1 de Honkai Star Rail ?

La version 2.1 de Honkai Star Rail sera disponible dès le mercredi 27 mars prochain, après quelques heures de maintenance. Vous pourrez récupérer quelques jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.