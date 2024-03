Diablo IV : Il faudra passer par Battle.net pour installer le jeu via le Xbox Game Pass PC

Diablo IV : Il faudra passer par Battle.net pour installer le jeu via le Xbox Game Pass PC

It Takes Two s’est écoulé à 16 millions d’exemplaires

It Takes Two s’est écoulé à 16 millions d’exemplaires

Princess Peach Showtime : La princesse fait son théâtre et on vous dit ce que l’on en pense dans notre test vidéo

Princess Peach Showtime : La princesse fait son théâtre et on vous dit ce que l’on en pense dans notre test vidéo

Le jeu d’horreur Dollhouse: Behind the Broken Mirror viendra nous terrifier avec des poupées très glauque

Le jeu d’horreur Dollhouse: Behind the Broken Mirror viendra nous terrifier avec des poupées très glauque

TopSpin 2K25 fait le point sur son contenu et montre un peu de gameplay

TopSpin 2K25 fait le point sur son contenu et montre un peu de gameplay

Castlevania revient, mais seulement via une collaboration avec V Rising

Castlevania revient, mais seulement via une collaboration avec V Rising

Rise of the Ronin : Un monde ouvert au Japon assez moyen ? Notre test en vidéo

Rise of the Ronin : Un monde ouvert au Japon assez moyen ? Notre test en vidéo