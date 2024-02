Honkai Star Rail passe en version 2.0 et dépasse la barre des 100 millions de téléchargements

Tous les jeux HoYoverse fonctionnent par cycle, avec des mises à jour régulières qui apportent du nouveau contenu jusqu’à une update plus majeure que les autres qui rameute encore plus de monde. Honkai Star Rail vient justement de boucler son premier cycle puisqu’il passe aujourd’hui dans sa version 2.0, qui apporte une nouvelle planète à visiter : Penacony. Et c’est justement à cette occasion que le studio chinois annonce que son free-to-play a passé une cap aussi symbolique qu’impressionnant.