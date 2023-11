Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.5 (Argenti, Huohuo, Hanya…)

La saison de l’horreur

Honkai Star Rail a décidé de se mettre à l’heure d’Halloween avec quelques jours de retard. Entre un personnage déguisé en chevalier qui semble appartenir à un autre univers et une zone du Luofu (Jardin de vulpeflâne) qui est pleine de fantômes, cette célébration semble être à l’honneur dans cette nouvelle version du jeu, qui devrait à nouveau faire office de transition en attendant un nouveau monde avec la version 2.0. La petite troupe de l’Astral Express sera aidée par la Commission des dix seigneurs qui gère tout ce qui appartient au surnaturel au sein du Luofu.

Les bannières de la version 1.5

Il y aura donc trois nouveaux personnages dans cette version 1.5 du jeu. On commence avec Argenti (qui aura droit à sa propre quête d’histoire), décrit comme étant un membre des Chevaliers de la Beauté. Il s’agira d’un guerrier de type physique avec la Voie de l’Erudition, qui aura la particularité de changer les paramètres de son attaque ultime en fonction des points de compétence consommés.

On continue avec Huohuo, personnage 5 étoiles de type vent qui suit la Voie de l’Abondance, qui apparait être un personnage de soutien. Elle pourra aider ses alliés avec son drapeau qui offrira du soin ainsi que des buffs comme de la régénération d’énergie.

Le seul personnage 4 étoiles de cette version sera Hanya (type physique/Voie de l’Harmonie), une collègue de Huohuo, qui sera plus centrée sur des attaques mono-cible et qui pourra infliger un malus à un ennemi, qui fait en sorte que les attaques consécutives sur ce dernier infligeront plus de dégâts, tout régénérant les points de compétence.

La première bannière de cette version 1.5 concernera donc Huohuo, qui sera placée aux côtés des personnages 4 étoiles suivants : Serval, Dan Heng et Arlan. Quant à Argenti, il sera disponible dans la deuxième partie de la mise à jour aux côtés de Hanya, Asta et Lynx. Cette deuxième phase marquera aussi le retour de Silver Wolf.

Les évènements de la version 1.5

L’évènement central de cette version demandera évidemment de partir à la chasse aux fantômes en répondant à divers requêtes via une application. On trouvera plusieurs niveaux de difficulté. On pourra aussi récupérer un cône gratuit de type Abondance.

On retrouvera également une nouvelle Ombre stagnante avec deux sets d’artéfacts supplémentaires à récupérer. Le monde 8 de l’Univers Simulé sera débloqué avec de nouveaux défis. Un autre évènement centré sur l’arène de combat sera aussi mis en place, tout comme une activité qui demandera de prendre des photos pour March 7th.

On notera aussi quelques ajustements comme la possibilité de recommencer certains défis en deux phases plus facilement, sans avoir à les recommencer dès le début (vous pourrez passer à la deuxième phase directement).

Les codes Jades stellaires

Les codes Jades stellaires ont été distribuées durant le live, et ne sont disponibles que durant quelques heures. Voici les codes à entrer en jeu :

JB9BE7K5RQY3

HT8BX7JL89Z7

6B9BFBK58Q3T

Quand sortira la version 1.5 de Honkai Star Rail ?

La version 1.5 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 15 novembre prochain, au petit matin. Une maintenant aura lieu avant cela, et vous aurez quelques Jades stellaires à récupérer dans votre boite aux lettres.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android