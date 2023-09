Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.4 (Jingliu, Guinafen, Topaz, événement façon Pokémon…)

Voici l’essentiel des informations à retenir sur la version 1.4 du jeu, qui proposera divers événements et surtout beaucoup de nouveaux personnages.

Les bannières de la version 1.4

La version 1.4 va surtout se concentrer sur l’arrivée de nouveaux personnages étant donné que l’on en trouvera trois inédits. La première, et celle qui aura droit à une mission d’histoire, c’est Jingliu, une redoutable épéiste, peut-être même la meilleure. Elle sera de type Glace et Destruction, et disposera de deux postures/états, dans lesquels elle infligera différentes attaques. Le deuxième état, lorsqu’elle ôte son bandeau, lui permet de faire davantage d’attaques de zones. Jingliu sera disponible dans la première bannière de la 1.4, aux côtés de Tingyun, Sampo et Qingque.

Seconde héroïne 5 étoiles de cette mise à jour, Topaz, de type Chasse et Feu. Ou plutôt Topaz et Numby, tant ce petit cochon de l’espace est essentiel au personnage. C’est lui qui est au cœur du gameplay de Topaz puisqu’il pourra déclencher des attaques de suivi régulièrement, comme un 5ème membre de l’équipe, tandis qu’il pourra vous aider à dénicher tous les trésors en exploration.

Un troisième personnage jouable a été confirmé, à savoir Guinafen, de type Nihilité et Feu. Un élément qui lui va bien étant donné que ce personnage 4 étoiles combattra à l’aide de feux d’artifices en plus d’un grand bâton. Elle pourra donc déclencher de grandes attaques de zone, et si les ennemis sont déjà brûlés, elle leur infligera encore plus de dégâts. Guinafen sera présente dans la bannière de Topaz, dans la seconde moitié de la mise à jour, aux côtés de Luka et Sushang.

Et pour la première fois, une double bannière sera mise en place. En plus de pouvoir tenter votre chance avec Topaz lors de la seconde partie de la mise à jour, vous pourrez aussi tenter d’obtenir Seele, qui revient en bannière. Ce qui parait logique, afin que les joueurs et joueuses PS5 puissent avoir une chance de débloquer le personnage.

Les événements de la version 1.4

En dehors de nouveaux monstres, cette mise à jour ajoutera surtout deux grands événements majeurs, le premier étant nommé « Aetherium Wars ». Le but sera ici de capturer les différents monstres que vous pouvez croiser dans le jeu pour les faire combattre dans une arène, avec des duels et des affrontements contre des champions. Oui, c’est le principe de Pokémon qui est ici réutilisé, sachant que les monstres seront divisés en 3 catégories, avec un système de forces et de faiblesses façon pierre-feuille-ciseaux. Cet événement permettra de débloquer l’un des personnages 4 étoiles gratuitement parmi Luka, Serval, Pela et Hook.

Le deuxième événement à ne pas manquer sera une nouvelle actualisation de l’Univers simulé, avec un nouveau mode de jeu qui nous permettra de faire la course aux bonus avec de nouveaux boosts à récupérer en chemin. Bien entendu, cette mise à jour sera également l’occasion d’obtenir 10 nouveaux tickets d’invocations pour la bannière temporaire.

Les codes Jades stellaires

Voici les codes Jades stellaires que vous pouvez entrer en jeu pendant quelques heures afin d’avoir accès à des récompenses :

TAP8H27JBRGP

JSPRZ272S9JB

MT79YKNKARJX

Quand sortira la version 1.4 de Honkai Star Rail ?

La version 1.4 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 11 octobre prochain, après une nuit de maintenance qui donnera accès à des Jades stellaires en compensation. De plus, c’est aussi à cette même date que la version PS5 du RPG sera disponible.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.